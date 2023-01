H. Consejo Técnico del IMSS aprueba a titulares del Programa IMSS-Bienestar y de Representaciones en Nayarit y Edomex Oriente

El H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó por unanimidad los nombramientos de los doctores Manuel Cervantes Ocampo, como titular del Programa IMSS-Bienestar, así como a Miriam Victoria Sánchez Castro y Misael Ley Mejía al frente de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) en Estado de México Oriente y Nayarit, respectivamente.

En sesión extraordinaria, el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, tomó protesta a los funcionarios que iniciarán con sus encargos a partir del lunes 16 de enero de 2023.

¿Quién es Manuel Cervantes?

Manuel Cervantes Ocampo estudió la licenciatura de Médico Cirujano y Partero en la Universidad de Guadalajara y cuenta con una especialidad en Medicina Familiar por el IMSS. En su amplia trayectoria institucional ha sido director del Hospital General de Zona (HGZ) No. 42, en Puerto Vallarta, Jalisco; coordinador Nacional de Unidades de Primer Nivel; integrante del Grupo Técnico Asesor de Vacunación del gobierno federal; Correcaminos de la Ciudad de México para la Estrategia de Vacunación contra COVID-19; así como encargado del OOAD de Chiapas.

Algunos de sus logros a destacar son: el Fortalecimiento y Renovación del Modelo de Medicina Familiar; el Modelo Preventivo de Enfermedades Crónicas y la implementación de la Unidad de Control Metabólico Ambulatorio, entre otros. Durante su desempeño como encargado de la Representación del IMSS en Chiapas se fortaleció el abasto con 98 por ciento de recetas atendidas y, la entidad pasó del lugar 15 al 5 en eficiencia.

¿Quién es Miriam Sánchez?

Por su parte, la doctora Miriam Victoria Sánchez Castro, ingresó al IMSS en 2003, formó parte del primer concurso de oposición para la Titularidad de los OOAD y encabezó, desde febrero de 2020 a la fecha, la titularidad de la Oficina de Representación del Seguro Social en Yucatán.

Sánchez Castro cuenta con una amplia trayectoria y experiencia institucional al ocupar cargos como coordinadora de los Programas Médicos de la División de Apoyo a la Gestión en Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), directora médica de los Hospitales Regional No. 200 en Tecámac; del General de Zona No. 68 en Tulpetlac y del General de Zona No. 197 en Texcoco, todos en el Estado de México, además de participar en la Operación Chapultepec durante el momento más crítico de la pandemia de COVID-19.

¿Quién es Misael Ley Mejía?

A su vez, Misael Ley Mejía es Médico Cirujano y Partero por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), con especialidad en Pediatría Médica, realizada en el Hospital General "1° de Octubre". Cuenta con experiencia en servicios de salud en el estado de Nayarit, en gestión médica y administrativa destacando su desempeño como jefe de Servicios de Prestaciones Médicas, coordinador de Prevención y Atención a la Salud, entre otras coordinaciones.

Tiene múltiples cursos en salud pública para Primer y Segundo Nivel de atención, diplomados y talleres avalados por el Seguro Social, formación en estrategias para mejorar el desempeño y funcionamiento de las Unidades Médicas de Atención Ambulatoria (UMAA). En el Seguro Social cuenta con 32 años de experiencia y su más reciente puesto fue titular del OOAD del IMSS Estado de México Oriente.

Al hacer uso de la voz, José Antonio Abugaber Andonie, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), reconoció la labor del doctor Manuel Cervantes Ocampo durante la vacunación contra COVID-19 en el sector industrial y aseguró que realizará un excelente trabajo en su nuevo cargo.

Zoé Robledo tomó protesta a los funcionarios Foto: Especial

Asistentes

Durante la sesión extraordinaria del H. Consejo Técnico estuvieron presentes los consejeros del sector obrero: José Luis Carazo Preciado de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); José Noé Mario Moreno Carbajal, Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); Rodolfo Gerardo González Guzmán, secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM); e Isidro Méndez Martínez, del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM).

En representación del sector patronal, José Héctor Tejada Shaar, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR); Manuel Reguera Rodríguez, representante propietario por la CONCAMIN; Ricardo David García Portilla, consejero suplente de CONCAMIN; y Arturo Rangel Bojorges Mendoza, de la CONCANACO-SERVYTUR. Además del secretario general del IMSS, Marcos Bucio; el director de Operación y Evaluación, Javier Guerrero García, y la titular de la Unidad de Evaluación de Órganos Desconcentrados, Luisa Obrador Garrido Cuesta.

De manera virtual, por el sector gubernamental, Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); Omar Antonio Nicolás Tovar Ornelas, director general de Programación y Presupuesto “A” de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); y como invitada, Paola Patricia Cerda Sauvage, delegada y comisaria pública propietaria de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

