AMLO critica a jueces: querían liberar a Ovidio argumentando fallas en el debido proceso

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este jueves que la defensa legal de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, acusado de ser uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, pidió la liberación de su cliente argumentando que hubo fallas en el debido proceso al momento de ser capturado el pasado viernes 6 de enero.

En la Mañanera, el jefe del Estado mexicano manifestó que “es un exceso” que se libere a criminales por errores en la carpeta del ministerio público, pues acusó falta de criterio de los jueces y los acusó de corrupción.

Llamó nuevamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a los miembros del Consejo de la Judicatura a llevar una reforma interna porque, dijo, “siguen habiendo liberaciones injustificadas de jueces”.

“Se detiene a estas personas y se les libera y siempre es la misma excusa, está mal integrado, hasta en el caso de Ovidio ya estaban alegando que no coincidía la hora, entonces, que no estén pensando los jueces que nos vamos a quedar callados, una cosa es que respetemos su independencia, su autonomía, y otra cosa es que sabiendo que se cometió una injusticia, una ilegalidad nos quedemos callados porque no somos nosotros cómplices”, expuso.

¿Trataron de liberar a Ovidio?

Así respondió AMLO ante el cuestionamiento: “No, pero en la defensa se estaba alegando eso, que lo del horario, lo mismo de siempre, está mal integrada la averiguación, aun cuando se trata de un asunto de dominio público, todo mundo sabe de que fue un enfrentamiento y que perdieron la vida 10 elementos del Ejército y que hubo también lamentablemente pérdidas de vidas del grupo dedicados a la delincuencia.

Ovidio Guzmán fue identificado como el líder de "Los Menores". Foto: Archivo

Pero estar alegando el horario (risas) como un elemento central para la defensa o para pedir su liberación, no, es un exceso”, contestó.

López Obrador dijo que, cada vez que haya un hecho que consideren ilegal, de presunta corrupción en el Poder Judicial, “no sólo vamos a mandar por escrito el tema o el asunto a la Judicatura sino lo vamos a denunciar porque sino no avanzamos”.

“Imagínense, cuánto esfuerzo, sacrificio, arriesgan hasta la vida elementos de la policía, del Ejército, de la Marina, de Pemex, de todas las instituciones para que se detenga a delincuentes y (luego) se les deje en libertad porque tienen influencia, tienen dinero o por que se trata de jueces corruptos, eso no lo vamos a permitir”, contestó.

