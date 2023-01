"Lo único que pido es que regresen vivos”: el duro testimonio de una madre que sufrió la desaparición de sus hijos

A sus 75 años de edad, una madre de familia padece la desaparición de tres de sus hijos; uno desde hace cuatro años y dos más, del 31 de diciembre pasado a la fecha. La mujer, que prefiere omitir su nombre, narra que dos de sus hijos, Juan Gabriel y Hugo Alberto, de 50 y 37 años de edad, respectivamente, fueron llamados a trabajar a una huerta de limón en La Bocanda, localidad de Tepalcatepec, en su colindancia con Aguililla.

Con la premisa de que ya todo estaba arreglado para laborar en el campo, luego de la Navidad, los dos hombres partieron de la comunidad de La Loma, en Tepalcatepec hacia La Bocanda, donde fueron vistos por última vez.

Juan Gabriel y Hugo Alberto no desaparecieron solos, junto a ellos, los responsables también privaron de la libertad a Eleno García Valencia, de 68 años, propietario de la parcela de limón donde trabajaría, a su esposa, Silvia Guido Barragán, de 64 años y el nieto adolescente de la pareja de la tercera edad.

"No he recibido nada, ni una llamada, nos dimos cuenta de su desaparición porque su hija (del matrimonio de Eleno y Silvia) fue a buscarlos a La Bocanda. Fue cuando supimos que allá no estaban, no sabemos qué día los levantaron, ni quiénes se los habían llevado", contó.

También privaron de la libertad a Eleno García Valencia, de 68 años, propietario de la parcela de limón

A diez días de no saber su paradero, la madre de familia confiesa que su mayor temor es que sus hijos no vuelvan, como ocurrió con su primer hijo desaparecido hace cuatro años en ese mismo poblado. "Yo lo único que pido es que mis hijos regresen vivos. Mi mayor temor es que me les hayan hecho algo, pero tengo fe en Dios todavía que me los tengan vivos, que estén bien y me los regresen", compartió sin poder contener el llanto.

La madre de los dos jornaleros, cuenta que hace dos años, luego de la primer desaparición de un hijo suyo, el crimen organizado los obligó a abandonar su vivienda en la localidad de La Bocanda, por lo que tuvieron que iniciar una nueva vida en La Loma.

Tras el ingreso de las fuerzas armadas a La Bocanda y el repliegue de un grupo delictivo que mantenía el control de la zona, algunos habitantes y dueños de siembras de limón regresaron para reanudar sus actividades, tal y como lo intentaron hacer las cinco personas hoy no localizadas.

La madre de Juan Gabriel y Hugo Alberto dice no saber con precisión quiénes se llevaron a sus dos hijos, pero también asegura que es del conocimiento de todos los pobladores "quiénes son los que andan haciendo esas cosas".

Fuentes de seguridad de la región indicaron que en esa área de la Tierra Caliente, se tienen identificados a dos Integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), apodados como "El Mataguaches" y "El Parabólico", quienes mantienen liderazgo criminal en esa localidad al ser, presuntamente, los principales encargados de homicidios, desapariciones y agresiones contra civiles.

