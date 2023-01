Tadeo desapareció hace 20 días en Zacatecas, su caso refleja la violencia en el estado

Habitantes de la localidad de Chaparrosa, en Villa de Cos, Zacatecas, continuaron este martes con sus movilizaciones y bloqueos carreteros por la desaparición de Tadeo Núñez Trejo, el menor de 6 años que desapareció el pasado 20 de diciembre luego que fuera privado de su libertad afuera de su casa, y quien hasta la fecha se encuentra en paradero desconocido.

Los manifestantes quemaron llantas y atravesaron vehículos de uso agrícola para impedir el tránsito en las carreteras que comunican Zacatecas con Aguascalientes, San Luis Potosí y la Carretera Federal 54 con dirección a Saltillo, a la altura del municipio de Morelos. Los pobladores se mostraron cansados de la situación que se vive en Zacatecas y ante las cámaras de televisión exigieron al gobierno local encontrar a Tadeo:

"Ya basta, ya, no es justo. Ahora sí ya nos dio coraje", externaba uno de los pobladores que se encontraba en uno de los bloqueos realizados como medida de presión para exigir a las autoridades agilicen la búsqueda del menor, quien no puede hablar debido a una discapacidad.

Pobladores de Chaparrosa realizaron bloqueos carreteros. FOTO: Cuartoscuro

"Tenemos información extraordinaria" sobre el caso: David Monreal

Horas más tarde de realizar los bloqueos carreteros, los manifestantes se trasladaron a la ciudad de Zacatecas para realizar una marcha a lo largo de tres kilómetros sobre el Boulevard Metropolitano y con destino a la Plaza Bicentenario en la capital zacatecana.

Cientos de personas marcharon para exigir a las autoridades agilicen la búsqueda del menor. FOTO: Cuartoscuro

Con pancartas que incluían consignas como "Los niños no se tocan" y "Nos falta Teo" decenas de personas exigieron se agilicen las investigaciones para encontrar a Tadeo. Otro grupo de manifestantes acudió a un evento del gobernador de Zacatecas, David Monreal, para exigirle su intervención en el caso y se agilicen las investigaciones:

"Tenemos información extraordinaria donde por fortuna ya están pidiendo una cantidad (los secuestradores) han hecho una solicitud a cambio del pequeño", declaró el gobernador de la entidad a los manifestantes concentrados en el lugar. Mientras tanto la Fiscalía de Zacatecas confirmó que trabaja en coordinación con las autoridades de San Luis Potosí.

Tadeo fue raptado afuera de su casa

Tadeo desapareció el pasado martes 20 de diciembre. FOTO: Especial

Fue el pasado martes 20 de diciembre cuando, de acuerdo con las declaraciones de los padres de Tadeo, el menor desapareció de Chaparrosa, la comunidad donde vivía, luego de presuntamente ser raptado o "levantado" por una camioneta que circulaba cerca de su domicilio.

Los familiares del menor aseguraron a las autoridades locales que existen videos en donde aparece el vehículo que estuvo involucrado en la desaparición del pequeño. Sin embargo, hasta este martes, personas próximas al menor aseguraron a los medios de información que no habían recibido información alguna o avance por parte de la Fiscalía del Estado.

La búsqueda del menor se ha extendido por 20 días. FOTO: Especial

En entrevista con Sofía García, para República H, Eduardo Núñez, primo de Tadeo, declaró que de la camioneta encontrada dos días después de la desaparición del pequeño, las autoridades estatales no tienen ningún registro de su procedencia o de a quien pertenezca. "Nos dedicamos a la agricultura, somos agricultores no nos metemos con nadie no teníamos pleito con nadie en concreto, no sabemos quién fue capaz de haber hecho semejante cosa", declaró durante la entrevista.

Las desapariciones no cesan en Zacatecas

Zacatecas es una de las entidades más afectadas por las desapariciones de personas en México, estado que también encabeza los primeros lugares en homicidios a nivel nacional; de acuerdo con el reporte "Hallazgos desde lo local 2021: Zacatecas", elaborado por México Evalúa, el 100 por ciento de los casos por desaparición investigados en 2021 quedó impune en la entidad.

La sociedad zacatecana exigió dar con el paradero de Tadeo. FOTO: Cuartoscuro

Mientras que en el caso de los homicidios dolosos esta cifra alcanzó el 99%, lo mismo que las extorsiones en el estado. El reporte reveló además que el 95% de los delitos que ocurrieron en la entidad no fueron denunciados ni investigados, y el porcentaje de resolución de los casos en la Fiscalía fue del 55.5%para ese mismo periodo.

Además, Zacatecas vivió además un violento 2022, siendo enero, octubre y noviembre los más violentos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre enero y noviembre de 2022, fueron denunciados en el estado 3 mil 746 delitos contra la vida y la integridad corporal. Mientras que casi 900 de las investigaciones se abrieron por homicidios ocurridos en la entidad.

SIGUE LEYENDO:

"No sabemos quién fue capaz de semejante cosa", señala primo de Tadeo

Tadeo salió de su casa y desapareció: familiares denuncian que camioneta se lo llevó y exigen agilizar su búsqueda