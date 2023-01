Embajadores y cónsules, claves de la recuperación del turismo en México

Acompañado del director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la SRE, Alfonso Zegbe Camarena el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) presentó los ejes de trabajo de la dependencia a su cargo, hacia la recta final de la administración, en la cual se acabaron con los vicios e inercias del pasado que frenaban el desarrollo del sector turístico.

Reconoció el importante papel del cuerpo diplomático que forma parte de las 147 embajadas y consulados de México en el exterior, que sustituyeron las 23 oficinas del extinto Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), gracias a la estrecha coordinación con la SRE, que encabeza el canciller Marcelo Ebrard.

Torruco Marqués expuso ante los embajadores y cónsules, que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió las grandes obras que frenarían la pérdida de posicionamiento en los principales indicadores turísticos, ya que, en 2018, México se encontraba en el 7º lugar en turismo de internación, pero en el 17 en captación de divisas, y el 40 en gasto per cápita.

Torruco Marqués presentó los proyectos relevantes que estarán listos para continuar con la diversificación del turismo

México es el 2º lugar en turismo

Señaló que, si bien la pandemia de Covid-19 atrasó algunos proyectos, y los críticos auguraban el fracaso de las obras, la recuperación del turismo en México es una realidad, gracias a las acertadas políticas que instruyó el jefe del Ejecutivo ante la crisis sanitaria.

“La no restricción de vuelos internacionales; la elaboración e implementación de los protocolos biosanitarios en coordinación entrela Secretaría de Salud y Sectur, conel apoyo del sector privado; y la adquisición de las vacunas gracias al no endeudamiento, contribuyeron con la recuperación del sector en 2022. Además, fuimos el único país que no canceló su feria turística, al innovar con el Tianguis Turístico Digital, y mantuvimos contacto con los principales tour operadores de los países emisores”, indicó.

El secretario de Turismo resaltó que ello permitió que, en 2021, México se colocara en el 2º lugar en turismo de internación, solo por debajo de Francia, y pasara a la 9ª posición en captación de divisas, y al lugar 29 en gasto per cápita.

En el marco de la REC 2023, sostuvo reuniones bilaterales con los embajadores de México en Arabia Saudita y China

Además, para el tercer trimestre de 2022, la Inversión Extranjera Directa Turística superó lo histórico, al llegar a 3 mil 147.3 millones de dólares, esto es más que lo captado en todo 2019, que fue de mil 95.1 millones de dólares; y se estima que al cierre de año se capten alrededor de 27 mil 400 millones de dólares por visitantes internacionales, lo que representará 11.6 % más que en el 2019.

Puntualizó que ahora, Sectur trabaja en consolidar lo existente, por lo cual, para 2023 y 2024, se concluirán con las obras iniciadas en esta administración como el Tren Maya, que conectará los cinco estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en una ruta de 1,554 kilómetros, con 20 estaciones y 14 paraderos.

Con el propósito de diversificar la actividad turística

También estarán listas las autopistas, entre otras, la que va de Oaxaca a Puerto Escondido, la de Compostela a la costa de Nayarit; así como la construcción y remodelación de los aeropuertos de Tulum, Quintana Roo; Creel, Chihuahua; Tamuín, San Luis Potosí; Tepic, Nayarit.

Subrayó que seguirá el desarrollo de productos ancla en los diferentes estados del país, con el propósito de diversificar la actividad turística hacia las 235 plazas con vocación, de las cuales 132 son Pueblos Mágicos.

Este año, quedará inaugurado el Acuario Mar de Cortés, en Mazatlán, Sinaloa; el cual será el más grande de América Latina, y que se sumará a otros productos como el Museo Casa Armando Manzanero, en Mérida, Yucatán; el Museo de la Hotelería Mexicana, en Orizaba, Veracruz, y la Arena GNP en Acapulco, Guerrero, por mencionar algunos.

Además, se consolidarán los eventos internacionales de alto impacto como la Gran Carrera del Desierto, en Sonora; la Carrera Mar a Mar, en Baja California Sur, y Nayarit desde el Cielo.

la secretaria para la Cooperación Iberoamericana ayudó a estrechar los lazos de colaboración.

El titular de Sectur precisó que ya se pusieron en marcha obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el proyecto integral Islas Marías, única isla prisión en la historia de México, que ahora es un destino con 8 experiencias turísticas para los visitantes.

Asimismo, continúa la estrategia Rutas Mágicas de Color para mejorar la imagen urbana de los 132 Pueblos Mágicos; se lanzó el programa Barrios Mágicos; para distinguir a aquellos sitios emblemáticos que reflejan su espíritu y su esencia

Se lanzó la aplicación móvil Ángeles Verdes

Torruco Marqués afirmó que después de 20 años de abandono, se modernizó a la Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes con el Centro de Geointeligencia “Alfonso García González”, que permite ubicar en tiempo real al viajero carretero que requiere auxilio mecánico o asesoría turística.

Además, se lanzó la aplicación móvil Ángeles Verdes, disponible en iOS y Android; se lleva a cabo la renovación de unidades y se modernizaron los uniformes de los elementos.

La edición 47 del Tianguis Turístico México, que por primera vez se llevará a cabo en la Ciudad de México

Enfatizó, que la edición 47 del Tianguis Turístico México, que por primera vez se llevará a cabo en la Ciudad de México, del 26 al 29 de marzo de 2023, será un hito en su historia, pues romperá todas las marcas de las 46 ediciones anteriores.

El secretario de Turismo también sostuvo reuniones bilaterales con Aníbal Gómez, Toledo, embajador de México en Arabia Saudita; con Jesús Seade Kuri, embajador de México en China; y con Lorena Larios Rodríguez, secretaria para la Cooperación Iberoamericana de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) para estrechar los lazos de cooperación que impulsen el flujo de turistas desde aquellas naciones hacia México, al ser importantes emisores de viajeros a nivel mundial.

