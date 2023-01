Joe Biden afirma que va a cooperar en investigación de documentos clasificados

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a cooperar en la investigación luego de que se encontraron documentos clasificados de inteligencia, con fechas de 2013 y 2016, en una oficina personal del demócrata.

En un mensaje a medios en el marco de la X Cumbre de Líderes de América del Norte en Palacio Nacional, dijo en una revisión en una oficina en la Universidad de Pensilvania se descubrieron los documentos.

A pregunta expresa, afirmó que “Sí, primero, la gente sabe que yo tomo en serio lo del material secreto. Cuando los abogados estaban despejando mi oficina en la Universidad de Pensilvania me pusieron una oficina segura en el Capitolio. Cuatro años después de ser vicepresidente fui profesor en Penn y encontraron algunos documentos en una caja, en un gabinete o en un ropero, y cuando los encontraron se dieron cuenta que había varios documentos secretos en esa caja”.

Este martes, se conoció que en una oficina privada de Biden se encontraron 10 documentos clasificados de inteligencia Foto: Presidencia

Dijo que los abogados reportaron la situación de inmediato para entregar los archivos.

“Me sorprendió enterarme de que hubiera registros del gobierno llevados a ese lugar, a esa oficina. Pero no sé qué contienen los documentos, mis abogados no me han sugerido que yo pregunte de qué se trataban los documentos. Entregué las cajas, ellos han entregado las cajas a los archivos y estamos cooperando plenamente, cooperando plenamente con la revisión, que espero que termine pronto y habrá más detalles en ese momento”, expuso.

Este martes, se conoció que en una oficina privada de Biden se encontraron 10 documentos clasificados de inteligencia de cuando fue vicepresidente en donde se hablaba de temas como Ucrania, Irán y el Reino Unido.

Se despide de México

La tarde de este martes, concluyó la visita de tres días a México del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el Air Force One despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, que despidió al pie de la escalinata al mandatario estadounidense y su esposa Jill Biden.

Al abordar el avión Boeing 747-200B, el presidente de Estados Unidos hizo una señal de despedida.

Así concluyó su primera visita a México en el marco de la X Cumbre de Líderes de América del Norte en Palacio Nacional, en la que también participaron el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Fue el domingo a las 19:41 horas, que el Air Force One aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El presidente de México recibió personalmente a su homólogo estadounidense. Después de los saludos, abordaron “la bestia” la limusina presidencial en la que se traslada el demócrata.

Durante el trayecto de una hora aproximadamente del AIFA a la Ciudad de México, ambos mandataron charlaron de diversos temas.

