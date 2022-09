Rubén Moreira advierte ingobernabilidad en 2024 sino se aprueba prorrogar el Ejército en las calles

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira acudió al Senado a reunirse con la bancada priista en la Cámara alta, con el fin de explicarles por qué deben avalar la prórroga para que el Ejército se mantenga en las calles de 2024 hasta el 2028,

Esto debido a que el grupo parlamentario del Senado ha rechazado la iniciativa de los diputados priistas para prorrogar las tareas del Ejército en las tareas de seguridad.

A su llegada al Senado, el legislador priista advirtió que si no pasa la iniciativa de su grupo parlamentario "en el 2024 ahí tendríamos una extrema ingobernabilidad".

Aclaró que no se está impulsando alza en impuestos "ni estamos haciendo pactos de ningún tipo, estamos con una cosa muy clara que si no se hace hoy no se va a hacer nunca, porque el año que entra en el calor de las elecciones menos se va a votar".

El diputado Rubén Moreira dijo que el problema no es si la Guardia es civil o si es militar, sino que el tema inicial es que no hay paz en este país.

"Qué Zacatecas esta incendiada, que Colima, Michoacán está incendiadas, y no se puede transitar por muchas carreteras del país y que hay grandes hoyos por el control de la delincuencia, que en unos lugares estamos ante un estado fallido", expuso.

Moreira exhortó a que se enfrente la inseguridad Foto: Archivo

Pide un acuerdo

El priista pidió dejar de polarizar y, por el contrario, vamos a ponernos todos de acuerdo.

"No asumamos posiciones extremas y analicemos el problema. Los 2 o 3 lugares dónde regreso la paz y está comprobado esa no fue la única solución. Revisemos las experiencias en el mundo y hay otras experiencias nacionales, las 2 o 3 experiencias de paz en este país recibieron el apoyo del ejército, pero el ejército fue una parte de la solución, no una solución", manifestó.

Moreira exhortó a que se enfrente la inseguridad de forma multidimensional para tener un buen resultado.

dhfm