Oficializa el IMSS entrega de predio para construir Hospital General Regional en Ciudad Juárez

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entregó el predio donde se construirá el Hospital General Regional (HGR) en Ciudad Juárez, Chihuahua, que brindará atención médica con más de 33 especialidades en beneficio de un millón de derechohabientes y que contará con 260 camas.

En representación del director general del IMSS, Zoé Robledo, el director de Operación y Evaluación, Javier Guerrero García, refirió que con este acto protocolario inicia un proyecto anhelado y demandado por los juarenses.

Es la consolidación de la promesa hecha por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el compromiso del director general del Seguro Social de fortalecer la salud de las y los derechohabientes de la región, indicó Guerrero García ante la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, María Angélica Granados Trespalacios, quien acudió en representación de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, así como representantes empresariales y grupos de la sociedad civil.

El director normativo convocó a la conformación de un Comité Ciudadano para dar seguimiento, transparencia y acompañamiento social en el desarrollo de cada una de las etapas de este proyecto.

La primera reunión se efectuará en los próximos días con la presencia de la gobernadora del estado, y del director general del IMSS.

Guerrero García resaltó que la implementación de este Comité permitirá generar un ánimo positivo en el desarrollo de la obra, que beneficiará a la comunidad juarense con más de 33 especialidades médicas.

El hospital beneficiará a más de un millón de derechohabientes de la zona, contará con 33 especialidades y 260 camas.

Créditos: Redacción Heraldo Digital.

Dicho evento, contó con la presencia de representantes locales de las siguientes cámaras empresariales y asociaciones: Federico Talavera Noriega, presidente de Desarrollo Económico; Nora Elena Yu Hernández; presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales; Octavio Ramírez Romero, director de la Asociación de Transportistas; Luis Mario Baeza Cano, presidente del CMIC.

Así como Dagoberto Cedillos Barraza, presidente de CODER; Jesús Salayandia Lara, presidente de CANACINTRA; Fabiola Angélica Luna Ávila, presidenta de INDEX y del CCE; Gilberto Cueva Pizarro, presidente de FECHAC; y Rogelio Ramos Guevara, presidente de CANACO y de la Asociación de Hoteles y Moteles.

Por su parte, el titular de la Unidad de Infraestructura de Proyectos Especiales y Cartera de Inversión, el ingeniero Ramón Aguirre Díaz, destacó que esta unidad será el hospital más grande que el IMSS construya en el país en los últimos diez años, con una inversión estimada de mil 578 millones de pesos, de los cuales 900 corresponderían a equipamiento.

Informó que el hospital terminado será de poco más de 46 mil metros cuadrados, contará con equipamiento de primera generación, quirófanos de cirugía en general; Consulta Externa, Unidad de Cuidados Intensivos; áreas de recuperación ambulatoria, Medicina Física y de Rehabilitación; Urgencias, Farmacia, Imagenología, Nutrición, Dietética, Servicios Generales y de Conservación, Educación Médica e Investigación, entre otras.

En tanto, el titular de la Oficina de Representación del IMSS en Chihuahua, doctor Enrique Leobardo Ureña Bogarín, manifestó que inicia su gestión en este encargo con el compromiso de servir, enmarcado con un gran proyecto de esta naturaleza.

“Estoy seguro que comenzamos con el pie derecho, con la construcción de este nuevo hospital que será emblemático del IMSS en Ciudad Juárez”, enfatizó.

Ureña Bogarín dijo que este hospital general de 260 camas se sumará a los tres que actualmente tiene el IMSS en Juárez: el General Regional (HGR) No. 66 y los Generales de Zona (HGZ) No. 35 y No. 6.

Durante el acto protocolario se realizó la entrega del predio a la empresa “Ingeniería y Control de Proyectos S.A de C.V”, con lo cual iniciará los trabajos de la conformación del proyecto ejecutivo de la obra.

Acudieron el director de Administración del IMSS, Borsalino González Andrade; el representante de la Secretaría de Bienestar en Ciudad Juárez, ingeniero Víctor Hugo López Ortega; la titular de la Unidad de Evaluación de Órganos Desconcentrados del Seguro Social, Luisa Obrador Garrido Cuesta; el secretario de la Sección VIII del SNTSS en la entidad, licenciado Gerardo de León Arellano, entre otras autoridades.

Seguir leyendo:

"Tengo todo y aún así siento un vacío": el conmovedor testimonio de una joven tras un intento de suicidio

ISSSTE devuelve la vista a personas adultas mayores de Guanajuato