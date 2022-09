La Expo Nacional Ferretera: innovación de materiales y productos a costos accesibles

Un sector dinámico, con avances tecnológicos evidentes en productos, herramientas y materiales a costos accesibles, a pesar

del encarecimiento del acero en el mundo, trae consigo la edición presencial de Expo Nacional Ferretera, consolidándose como el segundo evento internacional más importante del ramo y validando así sus 30 años de vigencia.

"Este sector fue declarado esencial durante la pandemia lo que le mantuvo dinamizado, con un nivel de comercio importante y los fabricantes no pararon la innovación para suministrar y cubrir las necesidades (durante el confinamiento), acoplando espacios de trabajo. Vienen muchos nuevos productos, todo lo relacionado a herramientas hay innovación importante en su calidad y fabricación ergonómica para que el usuario tenga mejor confort, también hay muy buenas promociones para los distribuidores. Muchas marcas regresan con mucho entusiasmo y fuerza comercial. Los fabricantes enfrentan una espiral (inflacionaria) pero han logrado no trasladar (aumento) precios a distribuidores y usuarios, este mercado es muy sensible al precio", comentó Javier García, director de Expo Nacional Ferretera, en entrevista con El Heraldo de México.

Las ventas del sector ferretero tendrán un crecimiento de dos dígitos durante el 2022. Expo Nacional Ferretera congrega a 700 marcas, de diversas partes del mundo y se forja como una plataforma de negocio desde México para toda Latinoamérica.

"Mucha participación de fabricantes nacionales, pero también expositores de Alemania, Colombia, Brasil, España, China, Estados Unidos, estamos regresando a unos niveles muy importantes de participación, cercano a lo que se tenía antes de la pandemia. Estamos recuperando pabellones, que otrora, tenían restricciones de viaje y hoy en día regresan con stands como en 2019. Este evento sirve como plataforma de negocios para empresas de Estados Unidos, Europa y Asia con Latinoamérica, traemos muchos compradores de Centro y Sudamérica. Expo Nacional Ferretera genera una derrama de 500 millones de pesos sólo en tres días, con pedidos de aquí a fin de año. El sector ferretero contribuye con el 9% del PIB", añadió.

Por su parte, el presidente de Expo Guadalajara, Federico Díaz destaca que los 50 mil visitantes que atrae esta exposición genera una derrama económica en sectores comercio, servicios y turismo. Es optimista para el cierre de año en el sector de exposiciones: "Llevamos 400 eventos, proyectamos 528 al inicio del año pero esperamos cerrar con 560, podríamos romper el récord de 2019 cuando fueron 540 eventos".

Aproximadamente en Guadalajara habitan cerca de 100 mil habitantes.

La Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara ve con agrado como están regresando los expositores y compradores internacionales.

"Todos los asiáticos en general regresan, este crecimiento de acoplamiento el año pasado tuvimos el 70% de los stands y el 80% del negocio recaudado, hoy hablamos del 97% de los stands, esperemos que sea el 130% del negocio recaudado", detalló su director Gustavo Staufert.

Mientras que el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Raúl Uranga Lamadrid señaló que "Expo Nacional Ferretera trae a 700 expositores lo que trae consigo una importante derrama en comercio, servicios y turismo, que para nosotros es primordial.El turismo se había recuperado pero no el de exposiciones, viene a ayudar muchísimo".

Cabe mencionar que Expo Nacional Ferretera inicia hoy en Expo Guadalajara y concluye el próximo 10 de septiembre.

