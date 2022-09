AMLO: “Sería una chicanada” si Corte anula la prisión preventiva oficiosa

A unas horas de reiniciarse la discusión en la Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los ministros que si anulan la prisión preventiva oficiosa “sería una chicanada” porque invadirían funciones del Poder Legislativo y también abrirían la puerta de la cárcel a quienes ejercen el poder mediante la “plata o plomo”.

“Ojalá se resuelvan las cosas, pero el hacer o pretender una chicanada de esas no, nos afecta a todos, pero afecta más al Poder Judicial y a la Suprema Corte, ¿cómo quedaría? O sea, cómo van a retorcer la legalidad, eso no es serio, eso no es honesto, por eso no creo que suceda”, dijo AMLO jueves en Palacio Nacional.