PAN en CDMX pide trato digno y reforzar la seguridad social para policías

El PAN en la Ciudad de México señaló que la capital tiene una deuda pendiente con los policías, no basta con haberles incrementado sus salarios durante este gobierno, sino que es necesario reforzar su seguridad social, prestaciones y el trato que les da.

“Esta sigue siendo una asignatura pendiente llena de injusticias, de carencias y en la mayoría de los casos, malos servicios e incumplimientos por parte de autoridades capitalinas”, expusieron los legisladores panistas.

En el marco del foro “Derechos Laborales Sociales de las Personas Trabajadoras del Gobierno de la CDMX. El Caso de las Cajas de Previsión”, los diputados Christian Von, Héctor Barrera y Federico Döring, así como el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, coincidieron en que este encuentro permitirá hacer la propuesta de Ley que garantice un trato digno a quien sirvió a la Ciudad y puso en riesgo su vida por la seguridad de todos en esta capital.

“Es triste que en 24 años no ha pasado nada por la policía, no se ha hecho nada por las cajas, lo único que hace ruido para esas cajas es para ser un botín, no hay transparencia”., declararon.