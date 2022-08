PAN acusa inconsistencias en consulta de planeación de CDMX

Los legisladores panistas en el congreso de la Ciudad de México, Gabriela Salido y Federico Döring, informaron que la convocatoria, el proceso de consulta y los documentos en términos de planeación para la capital, siguen sin cumplir lo establecido en la Constitución local y en la Ley que regula la misma.

Puntualizaron que en 2021, se hizo un primer intento por emitir el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial; sin embargo, esa convocatoria quedó sin efecto debido a que no cumplía los requisitos que exige la Ley.

Este proceso de consulta que comenzó, según establece la Gaceta de la Ciudad del pasado 8 de julio, señalaron que “existen omisiones que se han ido acumulando, por ejemplo, la convocatoria no cumple con el plazo para que el plan entre en vigor, es decir el 1 de octubre de este año, al señalar que la consulta terminará hasta el 8 de enero, lo que deja claro que nuevamente hay errores”.

Advirtieron que con esta consulta se están juntando varias etapas del proceso de planeación, ya que ambos documentos no debieron consultarse al mismo tiempo, "la Constitución es clara al señalar que el Programa de Ordenamiento Territorial debe alinearse al Plan General de Desarrollo, sin embargo, hoy no contamos con un Plan aprobado, lo que deja a la ciudadanía sin referencia para saber si cumple o no; lo que muestra una clara intención de las autoridades por desestimar las opiniones vecinales”.

“Vemos falta de información y claridad, que deja a los ciudadanos sin la certeza de cómo y cuándo participar, pues la convocatoria dice que el lugar, fecha y hora de las actividades se dará a conocer después en la página del Instituto y sus redes sociales; dejando en estado de vulnerabilidad a un sector de la población que no cuenta con redes sociales”

Federico Döring es uno de los legisladores que acusa inconsistencias

FOTO: Archivo

Salido Magos lamentó que el proceso no cumpla con los requisitos de ley y tampoco haya sido difundido lo suficiente. Dijo que la consulta debió anunciarse ampliamente y en diferentes medios. Sin embargo, a pesar que el gobierno local hoy cuenta con el nuevo Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México, no hizo uso de todas las herramientas a su alcance, según la legisladora.

Así mismo, destacó que siempre han existido procesos de planeación para elaborar estos documentos, sin embargo: “lo importante es que ahora en todas las etapas se debe contar con la participación ciudadana, eso es lo innovador, además de plantear nuestra ciudad para los siguientes 15 y 20 años; lamentablemente el Instituto no ha emitido criterios para saber qué participaciones serán tomadas en cuenta y cuáles no, y existe el riesgo que sea discrecional”.

Por su parte, Döring enfatizó que “es una simulación, pues hoy no contamos con el Consejo Ciudadano y todo lo que ha hecho el Instituto ha sido a espaldas de la ciudadanía, pues ni siquiera es claro cómo armaron los documentos que hoy se consultan, y eso, ya vulneró el derecho de todos a participar en la etapa de formulación”.

“A pesar de que el Programa de Derechos Humanos forma parte del Sistema de Planeación, cada acto u omisión de las autoridades tiene vicios de legalidad y viola diferentes derechos, por ejemplo, a la buena administración pública, a la información o a una ciudad incluyente, pues ni la convocatoria ni la consulta garantizan estar al alcance de todas y todos”, concluyó.

