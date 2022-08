Sheinbaum: "No me voy a meter en elección del nuevo presidente de Morena en la CDMX"

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum dejó que claro que “no me corresponde” hablar sobre la elección del próximo presidente de Morena en la Ciudad de México, pues aseguró si hay una separación entre su gobierno y la institución política que la abandera.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina apuntó que serán los 240 consejeros que fueron electos hace una semana, quienes elijan el mejor perfil para la titularidad del partido.

“Hay separación entre gobierno y partido, somos parte de los mismo, pero yo no soy consejera”, refirió.

Al cuestionarles sobre que su coordinador de Comunicación Social, Sebastián Ramírez podría dirigir el partido en la capital expuso que “no me lo ha informado, no me ha dicho su decisión”.

Explicó que “tenemos mucho aprecio por Sebastián (Ramírez) es un joven, o ya no tan joven, brillante honesto y no me ha informado si tiene intereses de dejar la coordinación de comunicación social”. Apuntó que “yo no tendría porque dar mi beneplácito”, e insistió en que serán los consejeros quienes tomen esta decisión.

Aseguró que confía en las decisiones del partido.

“No me meto en los temas de quien va a ser el próximo presidente del partido o no, no me corresponde, no soy yo quien deba decidirlo”, destacó.

El próximo 13 de agosto se espera que se elija al nuevo presidente de Morena en la ciudad, y de quienes suena el nombre para este puesto es de Sebastián Ramírez, quien iría en dupla con la legisladora morenista en el Congreso capitalino, Lourdes Paz.

Actualmente quien ocupa este puesto es Tomás Pliego Calvo, quien ha señalado que tras 10 meses en funciones logró recuperar territorio en las 16 demarcaciones, “pues lo habíamos perdido tras la elección del 2018”.

CDMX y Veracruz acuerdan promover acciones en materia turística y cultural