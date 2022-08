PAN piden conocer déficit de pipas para abastecer alcaldías en CDMX ante corte de agua

El coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México , Christian Von Roehrich, solicitó información al Sistema de Aguas (Sacmex) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre el déficit de pipas y acciones programáticas durante los meses de disminución del suministro de agua.

Von Roehrich precisó que no se pueden desproteger a hospitales, centros de salud, centros comunitarios o albergues, así como asilos.

Convocó a los alcaldes de Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Coyoacán, Cuajimalpa Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, y Venustiano Carranza, a establecer coordinación con Sacmex y Conagua, a efecto de auxiliar a la población que no tendrá agua o que tiene más dificultad para conseguirla en este periodo.

“Somos una fracción muy sensible a las causas y demandas ciudadanas, este tema en particular de reducción de agua nos preocupa mucho porque serán miles de familias que, habitualmente no tienen agua y ahora con este recorte, será más compleja la situación en sus hogares”, destacó.