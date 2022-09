“Es nuestra fiesta”: AMLO invita al Grito y al Gran Sorteo para el 15 de septiembre

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó este miércoles a la población a congregarse el próximo 15 de septiembre en el Zócalo capitalino para festejar el Grito de Independencia de México, señalando que quedaron atrás los “gritos virtuales” obligados por la pandemia del Covid-19.

“Es nuestra fiesta, vamos a hacer valer de nuevo nuestros principios soberanos, nuestra independencia, es un orgullo ser mexicanos y ser independientes”, dijo al iniciar su conferencia de prensa.

El mandatario también recordó que la fiesta en el Zócalo será amenizada por un concierto de Los Tigres del Norte, que durará más de tres horas.

Los Tigres del Norte tocarán en el Zócalo. Foto: Twitter

"Invitar a todos porque ya viene el día del Grito, invitar a todos a la plaza, vamos a celebrar nuestra independencia el día 15 en la noche. Van a estar con nosotros, van a participar, van a dar un concierto Los Tigres del Norte, desde antes del grito y después del grito, como tres horas, o tres horas y media de concierto.

Y será una noche muy importante porque además no habíamos podido hacerlo por la pandemia, han sido gritos virtuales, sólo a través de los medios y ahora va a llegar la gente al Zócalo y hay que llegar temprano para tener lugar y es para toda la familia, están invitados todos, con cuidado, con paraguas, sombrilla, impermeable, también a los adultos mayores, toda la familia”, dijo el mandatario.

AMLO invita a comprar un cachito

Asimismo, el mandatario aprovechó para convocar a toda la población de México a participar en el Gran Sorteo Especial de la Lotería Nacional, en la que se rifarán 240 millones de pesos en efectivo y ocho macrolotes en Playa Espíritu.

AMLO invita a participar en el sorteo de la Lotería. Foto: Presidencia

“Todo lo que se obtenga es para ayudar al financiamiento de la presa de Santa María que está en el Río Baluarte para que no haya inundaciones, para que se utilice el agua, con uso doméstico y para el riego y además se tenga una pequeña hidroeléctrica para generar energía en esa zona.

Los cachitos cuestan 500 pesos. Foto: Presidencia

“(Los macrolotes) son los terrenos -es como lo del avión presidencial-, son los terrenos de la compra que hicieron en el gobierno de Calderón al rancho del finado Toledo corro, ese rancho lo compraron carísimo, 120 millones de dólares, y supuestamente era para un desarrollo turístico, pero no, no les interesó a los desarrolladores turísticos y no se puede vender porque además después de qué lo compraron invirtieron en obras de infraestructura y en el último avalúo ya el terreno cuesta 200 millones de dólares”, dijo.

Cada cachito cuesta 500 pesos, pero el mandatario federal dijo “es para una obra de beneficio para la gente de Sinaloa y para el país”, aseguró López Obrador.

