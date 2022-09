Sheinbaum pide debatir proyecto de nación y no generar disputas en Morena, tras señalamientos de Monreal

En lugar de generar disputas internas de Morena, se debería debatir sobre el proyecto de nación, que impulsa la Cuarta Transformación.

Así respondió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien dijo que no va a caer en provocaciones tras los señalamientos del senador Ricardo Monreal.

“Es que hay algunas personas que no les gusta que las mujeres podamos sobresalir en un tema, pero la verdad es que no quiero entrar yo en un debate con un compañero de partido, hay otros que quieren entrar en debate interno.

“A mí no me interesa entrar en debate interno dentro de Morena, a mí me interesa debatir sobre el proyecto de nación, sobre el proyecto de Ciudad, con los adversarios políticos, esa es la que vale la pena, porque finalmente estamos defendiendo un proyecto de nación”, sostuvo en conferencia de prensa.