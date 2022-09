Madre de Angelito acusa a su expareja de entorpecer la recuperación de custodia de su hijo

El video que conmocionó a las redes donde se observa a un menor de edad ser cargado en brazos por Ángel Ulises Preciado López, quien presuntamente le arrebató a la madre su pequeño, objetando que tendrían que llegar a un acuerdo legal a fin de que Ángela María pudiera estar con él, llegó al conocimiento de las autoridades jaliscienses.

Tras semanas sin ver a su hijo, Ángela relató que finalmente se le concedió pasar tiempo con él los fines de semana. Sin embargo, la madre registró a través de fotografías y videos las lesiones que presuntamente el padre le había causado a Angelito, quien ha llegado a pasar cuatro días en el hospital por las agresiones.

En este sentido, la madre ha argumentado con documentos oficiales para recuperar la custodia, tal y como un examen pericial en el que el DIF Zapopan sentencia que Ulises es una persona no apta para el cuidado del menor de edad.

Batalla legal por la custodia

Ángela se reunió anteriormente con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a quien se le solicitó a través de sus redes sociales que atendiera al caso, cuyo video alcanzó más de medio millón de reproducciones.

No obstante, la madre de Angelito precisó que su desesperación la orilló a pedir ayuda y ejercer presión a las autoridades a través de internet, dado que "las cosas se troncaban, omitían, o no contestaban".

"Debe de haber justicia. Por eso recurro a alzar la voz", sentenció Ángela María.

Tras la reunión con el mandatario estatal, precisó que el funcionario parecía estar mal informado respecto al tema, ya que asegura que Alfaro mantenía la convicción de que el conflicto surgía de una índole familiar, cuando la madre precisa que la violencia es el problema principal.

Detalló que Ulises Preciado ha utilizado distintos recursos legales a fin de que no se lleve a cabo la evaluación psicológica del menor de edad, lo que la llevó a cuestionarse sobre "a qué le teme" el padre. En este sentido, asegura que los resultados revelarían el sufrimiento por el que ha atravesado su hijo.

A su vez, argumentó sobre las tres denuncias penales que cuenta su expareja, quien posee la custodia provisional.

Explicó que puede ver a su hijo a través del DIF, con lo que se le fue concedida convivencias supeditadas en los fines de semana. No obstante, precisó que los procesos para determinar al dictamen que requiere no ha presentado avances, y acusó complicidad por parte de las autoridades para no lograr su cometido.

"Yo pienso que también es dar como probaditas de ayuda, pero al fin y al cabo el resultado es negativo", aseguró María con relación a los apoyos que ha obtenido por parte de las autoridades.

