Diputados justifican recorte presupuestal al INE en 2022: “Hay una burocracia dorada”

Con 259 votos a favor y 212 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con el que justificó el recorte de 4 mil 913 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), en el presupuesto de egresos 2022, en acatamiento al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el argumento que fue fundado, justificado y se debió a la falta de recursos, a la política de austeridad que mantiene el gobierno federal y al elevado monto que presuntamente solicitó el órgano autónomo.

Con lo anterior, la Cámara de Diputados cumplió la sentencia dictada por la Primera Sala de la SCJN en respuesta a la controversia constitucional que interpuso el INE el pasado 7 de diciembre para invalidar el presupuesto que le fue aprobado para 2022, en su fallo, la corte ordenó al órgano legislativo responder fundada y justificadamente el presupuesto asignado y el recorte de 4 mil 913 millones de pesos impuesto al INE en su presupuesto 2022.

El INE solicitó para 2022 un presupuesto de 24 mil 649 millones de pesos, únicamente le fueron aprobados 19 mil 736 millones de pesos. Dicho recorte comprometió las obligaciones del órgano electoral y acotó la realización de la Revocación de Mandato que se realizó el pasado 10 de abril.

Las fracciones de oposición del PAN, PRI y PRD, acusaron a Morena y aliados de buscar debilitar al INE a través de la asfixia presupuestal, por lo que se pronunciaron en defensa del órgano electoral.

Las fracciones de oposición del PAN, PRI y PRD acusaron a Morena y aliados de buscar debilitar al INE (Foto: Especial)

“Hoy el debate de fondo no es cuánto se le quita o cuánto no se le quita, lo que están pretendiendo hacer Morena y sus aliados y así está en la iniciativa constitucional, es desaparecer al INE… Y esta intentona va a ser otra vez declarada por la corte como inconstitucional porque la argumentación mediocre que se está ofreciendo, no es suficiente para enmendar un recorte presupuestal para el ejercicio 2023” señaló a nombre de la fracción del PAN, el diputado Jorge Espadas.

En respuesta, Morena y aliados insistieron en los señalamientos en contra de los funcionarios electorales por gastos excesivos y se pronunciaron porque acabe el presunto dispendio de recursos.

“Y el escándalo que tienen ustedes es precisamente porque en ese instituto están sus compadres, están sus amigos, dónde están cobrando cantidades estratosféricas por hacer como que trabajan, hay una burocracia dorada en el INE, este recorte no vino a plantear un atentado contra la democracia como vociferan algunos, lo que se planteó fue que el dinero se llevara por parte del instituto a los ejercicios de democracia participativa y que se bajara el dispendio de recursos públicos a las comilonas, francachelas y el gasto superfluo que tiene este instituto”, señaló a nombre de Morena, el legislador Pablo Amílcar Sandoval.

