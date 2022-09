VIDEO | El momento exacto de la balacera en Tepepan que dejó un policía muerto

La tarde de este miércoles se registró una balacera en la calle Mirador, ubicada en la colonia Fuentes de Tepepan de la alcaldía Tlalpan, el saldo fue de un policía que perdió la vida al recibir un impacto de bala.

De acuerdo con información preliminar, los agresores iban a bordo de una camioneta roja Journey placas NTU 7566, el elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue identificado como Javier Sánchez.

La zona se mantiene resguardada en espera de personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX para realizar las primeras indagatorias, en tanto, elementos de la SSC mantienen un dispositivo de seguridad para localizar a los responsables.

El policía falleció debido a los impactos de bala. | FOTO: Especial

Primeras versiones apuntan que el policía, junto a su compañero, intentaban detener a los sospechosos sin embargo, durante la persecución, Javier Sánchez subió al cofre de la camioneta, donde fue baleado a sangre fría.

Localizan camioneta roja

Minutos después del ataque, policías del sector Tezonco detuvieron a tres personas que probablemente participaron en el homicidio de un civil y posteriormente, el asesinato de un policía mientras escapaban.

La camioneta fue localizada. | FOTO: Twitter @antonioaranda_

De acuerdo con las primeras versiones, los presuntos delincuentes habrían agredido a una mujer durante un presunto asalto en la zona, lo que conllevó al asesinato del policía adscrito al sector Hospitales de la Policía Preventiva de la CDMX.

Presuntamente, la mujer de 42 años de edad resultó lesionada y fue trasladada a un hospital de la zona para recibir atención médica, se desconoce si su estado de salud es grave.

Adame sufre golpiza

El famoso conductor mexicano, Alfredo Adame, denunció que este miércoles sufrió una golpiza por parte de dos sujetos a las afueras de su casa, ubicada al sur de la Ciudad de México. De igual forma, aseguró que ya realizó las denuncias correspondientes ante las autoridades de la capital.

Durante el programa de "Venga La Alegría", Adame explicó que la agresión que recibió se derivó de la movilización policiaca que se reportó en la zona tras un homicidio. El legendario actor, con preocupación, dijo que tenía abierta la ceja y posiblemente sufrió el desprendimiento de retina, ya que no tenía visibilidad en uno de sus ojos.

“Bajé a arreglar una llanta ahí atrás del Reclusorio Sur Tepepan y escuchamos un pasadero de patrullas con las sirenas y dije ‘algo ha de haber pasado’, llegué a mi casa y me dejaron pasar porque vivo ahí y en la esquina había mucha gente, muchas patrullas y un cuerpo tirado, meto el carro, salgo y le pregunto a mi vecino ‘¿Qué paso?’ y me dice ‘parece que mataron a un policía, parece que venían persiguiendo a alguien’ y me quede ahí viendo platicando con los vecinos (…) cuando ya estoy por la puerta de mi casa llega un cuate en un coche con una mujer herida con un balazo en el hombro y dice ‘mataron a mi hermano y a mi mujer los quisieron matar’ (…) el cuate se acercó muy muy cerca de mí y le dije ‘¿oye qué te paso? ¿te puedo ayudar en algo?’ y me dice ‘lárgate de aquí hijo de la chin…’ y me tira un trancazo”, señaló el ex conductor de "Hoy".

Presuntamente el actor fue agredido cuando grababa con su celular

Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Alfredo Adame recibe fuerte golpiza afuera de su casa: “No veo absolutamente nada” | FOTO

Marcha feminista 28S 2022 EN VIVO: últimas noticias, ruta y horarios

Masacre en Zacatecas: Asesinan a tiros al jefe de Policía de Calera y cinco elementos