Politizar el caso Ayotzinapa le costaría una demanda a Alejandro Encinas, amagan abogados de los 4 militares señalados

En caso de que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas siga politizando las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, se va a buscar la forma de proceder legalmente contra él, anunciaron los abogados defensores de los cuatro militares detenidos por este asunto, Alejandro Robledo y César Omar González.

En conferencia de prensa a las afueras del Campo Mexicano Militar No. 1, señalaron que la renuncia del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, no afecta el proceso de sus defendidos.

"La renuncia del fiscal o no, a nosotros no nos incumbe, no nos afecta, el fiscal y el subsecretario Encinas independientemente de que estén o no en el cargo, tendrán una responsabilidad con México, con los mexicanos y con la historia y con la justicia, por la manera en que han llevado esa investigación", aseguró el abogado César Omar González.

Este lunes se realizaron movilizaciones por el caso.

Por su parte, el abogado Alejandro Robledo solicitó al subsecretario Alejandro Encinas dejar de politizar la investigación a fin de que se pueda conocer la verdad sobre lo ocurrido con los 43 jóvenes que fueron secuestrados el 27 de septiembre de 2014.

"Para que los padres de los desaparecidos y todo México puedan realmente conocer la verdad y tener acceso a la justicia sin sesgos ni manipulación, todo lo anterior lamentablemente lejos de ayudar a la verdad y a la justicia a generado una mayor confusión en los familiares de los estudiantes desaparecidos", indicó.

Alejandro Robledo consideró que en el caso contra los cuatro militares se ha manipulado y fabricado pruebas, y que se presentarán las evidencias.

Dijo que la declaración del testigo protegido "Juan", el integrante de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo "El Gil", es la única prueba que presenta en contra de los militares.

A ocho años no se sabe qué ocurrió con los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos

"Resulta injustificable que se siga manipulando la información e inventando evidencias para fabricar culpables, por lo que en su oportunidad presentaremos las acciones legales correspondientes en contra de quien corresponda", dijo.

"Ayotzinapa nos duele a todos, pero suturar herida no implica a fabricar culpables en el ejército mexicano como ha dicho nuestro presidente es un Ejército del pueblo y para el pueblo", agregó Alejandro Robledo.

