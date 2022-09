"Lady Pelucas": así opera la banda que tiene en alerta a los negocios de Tijuana

Desde el año 2019, una banda de delincuentes roba en comercios de Tijuana con el mismo modus operandi, portar pelucas de diferentes colores, ahora apodados como "Lady Pelucas" por los comercios que han sido afectados.

Los comerciantes del fraccionamiento Lomas Hipódromo, mejor conocida como la "Zona Dorada", denuncian que son dos mujeres y un hombre que además de las pelucas, portan bolsas grandes para disimular el atraco y sostienen ropa para evitar la visibilidad en sus manos.

Mientras el hombre simula tener problemas con su tarjeta bancaria, una de las mujeres habla en inglés a distancia con "Lady Pelucas" para distraer a las empleadas.

Los denunciantes señalan que se percataron de los robos un día después pues han sido muy astutos a la hora del atraco, sin embargo, coinciden las características y modus operandi tras las grabaciones de las cámaras de video vigilancia de los negocios.

"Muchas me empezaron a mandar testimonios, dueñas de colectivos que habían perdido diez mil pesos en una entrada, que no se habían dado cuenta porque sus cortes de mercancía no son continuos y me dio mucho coraje que estás personas que se están aprovechando de este tipo de negocios como nosotros y los colectivos que son gente que deja su mercancía y no tienen conteos tan frecuentes", lamentó la comerciante.

Vecinos del fraccionamiento Hipódromo, están preocupados ante el incremento de robos en la zona y hacen un llamado a las autoridades para detener el grupo de ladrones.

"Ahorita tenemos esta banda de criminales, a Lady Pelucas, no asaltan pero si roban, hicieron estos carteles para poner en los comercios de la avenida Tapachula y Lomas Hipódromo, el problema es que la gente de la periferia viene aquí a robar", manifestó, Eduardo de la Peña, Presidente del Comité de vecinos.

