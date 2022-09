Américo Villarreal presenta a su gabinete: "El compromiso será trabajar incansablemente para levantar al estado"

Al dar a conocer su gabinete de gobierno Américo Villarreal Anaya dijo que ha sido conformado por hombres y mujeres que tendrán la responsabilidad y deber de escuchar y dar soluciones puntuales a las necesidades, para lo cual todas las puertas de todas las dependencias estarán abiertas a los ciudadanos. El gobernador electo dio a conocer los nombres de quienes serán sus colaboradores:

Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González.

Secretario de Administración, Jesús Lavín Verástegui.

Secretaria de Educación, Lucia Aime Castillo Pastor.

Secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro.

Secretario de Seguridad, Oscar Alberto Aparicio Avendaño.

Secretaria del Trabajo, Olga Patricia Sosa Rui.

Contralora, Norma Angelica Pedraza Melo.

Secretaria de Finanzas, Adriana Lozano Rodríguez.

Secretaria de Desarrollo Económico, Ninfa Cantú Deandar.

Secretario de Desarrollo Rural, Damaso Anaya Alvarado.

Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya.

Secretaria de Bienestar, Verónica Aguirre De los Santos.

Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue.

Director del DIF Tamaulipas, Jean Carlo Boneta Cavazos.

Directora Jurídica, Tania Gisela Contreras López.

Insistió en que el compromiso será trabajar incasablemente para levantar al estado con honestidad, justicia, transparencia y con un profundo amor a Tamaulipas, con respuestas puntuales a las necesidades de los ciudadanos y con humildad como debe ser el servicio publico con un gobierno cercano a la gente que entiende y comparte sus causas pero sobre todo trabajará desde el primer día para construir un mejor futuro y presente para la entidad.

Por otra parte, externó su confianza en lograr la armonía en el Congreso del estado, acuerdos parlamentarios a fin de que la toma de protesta se realice en los mejores términos.

El político está listo para tomar el poder.

Villarreal Anaya, convoco a los grupos parlamentarios del Congreso a la consolidación de un proyecto que se llama Tamaulipas y que se buscan las coincidencias para poder progresar y no debemos ver ninguna contraposición entre diputados locales que si bien no se es a fin en la misma ideología política no se puede estar en contra del progreso, el bienestar, la paz, el crecimiento de la entidad y dijo estar seguro de contar con ellos para que desde el primero de octubre poder transitar hacia niveles superiores de bienestar de Tamaulipas.

Respecto a sus colaboradores, el gobernador elector insistió en ellos y ellas son personas a quienes sobre todo les distingue su amor por el estado, comparten sus ideales de tener como única prioridad el servicio a los ciudadanos, haciendo un equipo para brindar la mejor atención cristalizar la transformación en mejores servicios públicos, en lograr la tranquilidad y paz que los tamaulipecos anhelan. Hacer del estado un lugar atractivo para la inversión y donde la niñez y la juventud tengan oportunidades de educación de calidad y empleos bien pagados.

Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio a conocer el proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdez en el cual plantea confirmar cómputo estatal, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría, expedida a favor de Américo Villarreal Anaya.

El pleno votara el proyecto de resolución del expediente SUP-JRC-101/2022, no se encuentra agendado para la sesión del próximo miércoles, de la Sala Superior. Lo anteriores recursos de inconformidad presentados fueron resueltos a favor de Villarreal Anaya.

