CDMX pide manifestación pacífica por aniversario de Ayotzinapa: "La policía no caerá en provocaciones"

El Gobierno de la Ciudad de México dio la instrucción a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local de no caer en provocaciones en la movilización de hoy por los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Se tiene programado que los manifestantes acudan al Campo Militar 1.

En conferencia de prensa, el Secretario de Gobierno, Martí Batres, aseguró que en la capital del país hay libertad de manifestación, sin embargo piden que el movimiento sea pacífico.

"La instrucción que se ha dado a la Policía capitalina es no caer en provocaciones; por supuesto, de ninguna manera reprimir. En la Ciudad de México hay libertad de manifestación, se respeta la libertad de manifestación, el lugar pues en el que más se respeta la libertad de manifestación, precisamente es la Ciudad de México, es donde más se ejerce este derecho de manifestación y hacemos un llamado a que la movilización sea pacífica, señalamos que no debe haber actos de violencia, esto desprestigia a los propios movimientos”, indicó.

"Subrayamos que la Policía capitalina, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no van a caer en ninguna provocación, no van a caer en ningún acto de represión, se va a respetar el derecho de manifestación; y, por otro lado, no obstante, yo también, pues vamos a estar muy atentos al desarrollo de los acontecimientos", dijo.