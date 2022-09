AMLO urge a reformar el Poder Judicial: "Ojalá jueces o ministros lo planteen"

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este viernes al Poder Judicial a que “tomen la iniciativa” de realizar una autoreforma para quitar vicios en el actuar de jueces y otros de sus integrantes, así como criterios que han dejado en libertad a acusados de delitos, como el juez de Tamaulipas que otorgó absoluciones a 120 implicados en el caso Ayotzinapa.

“Yo creo que hace falta la reforma al Poder Judicial y ojalá los integrantes de la Judicatura, o un grupo de jueces o los ministros lo planteen porque sí está mal el Poder Judicial, con respeto a su independencia”

Ayer, el gobierno federal anunció que presentará una queja en la Judicatura y una denuncia penal contra el juez Samuel Ventura Ramos por emitir las 120 libertades absolutorias, bajo argumentos como violación a su debido proceso y mala integración del expediente.

Lo anterior, generó hoy una confrontación de criterios entre el ministro presidente de la Suprema Corte Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y el titular del Ejecutivo federal.

- El ministro Zaldívar rechazó los señalamientos contra los jueces del caso Ayotzinapa, y dijo que en todo caso las críticas deben ser a las investigaciones ¿qué le responde? -“Que no coincido con él, que lo respeto mucho, pero que es el mismo estribillo de siempre, llevo años escuchándolo, de que no es la culpa de los jueces sino de los ministerios públicos de que integran mal los expedientes. No, es culpa de los dos, del ministerio público y del juez”, contestó López Obrador.

AMLO criticó a juez de Tamaulipas que otorgó absoluciones en el caso Ayotzinapa

FOTO: Archivo

También llamó a Zaldívar a no solapar a ningún juez

“Sí respeto mucho al presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero esto no es posible que siga sucediendo y sí me puede él decir, y lo entiendo, de que él tiene que defender a los jueces. Sí, hay un asunto ahí que tiene que ver con la defensa de los gremios, pero yo no voy a defender a un servidor público corrupto porque pertenece al Poder Ejecutivo. El que actúa mal tiene que ser castigado”, expuso.

El presidente de México propone que entre la reforma interna del Poder Judicial debe eliminarse el criterio de los jueces para otorgar libertades absolutorias a acusados sólo porque se violó el debido proceso, y que en dado caso el juzgador ordene al ministerio público reponer la integración del expediente. Sin embargo, aclaró que no está contra el debido proceso.

Exhorta a militares detenidos decir la verdad sobre el caso Ayotzinapa

El presidente López Obrador exhortó al general José Rodríguez Pérez y a dos militares más detenidos por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa a que den nuevos elementos para esclarecer la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas, crimen que cumplirá 8 años el próximo 26 de septiembre.

El llamado de López Obrador se dio al ser cuestionado en la mañanera sobre la responsabilidad del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, en la desaparición de los estudiantes. Señaló que no hay información que relacione al exintegrante del gabinete de Enrique Peña Nieto en el caso.

“No, en este caso no ha habido información (de Cienfuegos). Hay esta información sobre el comandante del batallón, y también el comandante del batallón que es un general que está detenido él va a testificar, el tiene derecho a la defensa y él también tiene la posibilidad de ampliar la información y a todos les pediría yo que ayudaran y que no se callaran nada, pero sí es un avance muy importante”

López Obrador también instruyó al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, Alejandro Encinas, a que gestione con el Poder Judicial que se dé a conocer el nombre de 46 señalados por el gobierno federal en caso Ayotzinapa, que documentó el actual gobierno federal.

En el informe se mantiene testado los nombres de los presuntos implicados para cuidar el debido proceso judicial. Al momento, se conoce que en dicha lista están los militares detenidos, el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y el extitular de la unidad de Inteligencia, Tomás Zerón.

AMLO pidió a detenidos que digan la verdad sobre el caso

FOTO: Archivo

“Dile a Alejandro que nos ayude hablando con el Poder Judicial haciendo los trámites legales para dar a conocer porque esto no es un asunto nada más jurídico, es un asunto de justicia, es un asunto político, es un asunto de Estado”

López Obrador aseguró que por su parte el Ejército “está ayudando y entregando información” para esclarecer el crimen. “Y no sólo eso porque lo entienden muy bien los mandos militares, y así debe de entenderse en todos los casos. No porque unos soldados, unos militares de un batallón actúen de manera delictiva ya se va a manchar a toda la institución. Sí se afecta a toda la institución sino se castiga a todos los que participaron”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO:

AMLO revisará los organismos autónomos: "Son como pequeños estados"

AMLO cuestiona las protestas por Ayotzinapa: "hay intereses que buscan desacreditar al gobierno"

Conferencia Mañanera Minuto a Minuto 23 de septiembre