CDMX: Así puedes realizar 29 trámites con el Sistema Llave, te decimos cuáles

Los trámites burocráticos siempre han sido el dolor de cabeza de muchas personas, pero conforme avanza la tecnología cada vez es más sencillo poder realizarlos, como en la Ciudad de México, donde ya se pueden realizar 29 trámites en línea, para evitar que la gente haga colas o espere demasiado tiempo en ellas.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, para gozar de esta opción deberás tener una cuenta en el Sistema Llave, pero si no tienes una, en el siguiente enlace puedes crearla, además de que una vez hecha ahí mismo puedes hacer el papeleo que requieras. Ahora bien, si por alguna razón no quieres hacerlo desde la computadora, aún puedes ir a las oficinas de cada institución a realizar lo que sea necesario.

Podrás olvidarte de las largas filas. Foto: Especial.

Trámites que se pueden realizar con tu Llave

Renovación licencia Tipo A

Refrendo de Tarjeta de Circulación

Fotocívicas

Solicitud de Copias Certificadas de Actas Digitales

Constancia de Antecedentes No Penales y constancia de no antecedentes registrales

Denuncia Digital

Hoy no circula

Ventanilla de Control Vehicular

Estrados Electrónicos de Infracciones

Sistema electrónico de avisos y permisos de establecimientos

Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad

Plataforma para Permisos Renovables para Residentes

Cortesías Urbanas

Sistema de Declaraciones de la CDMX

Ventanilla Única de Construcción

Vallejoi

Mejorando la Ciudad

Empresas Responsables

Agresores Sexuales

Plataforma para la asistencia Jurídico Laboral para la población trabajadora de la Ciudad de México

Reducción de derechos por suministros de agua potable

Seguro de Desempleo

Trabajo en la Ciudad

Condonación parcial del pago de impuesto predial

SEMOVI – Sistema de Citas

Sistema Único de Citas de la CDMX

Sistema Unificado de Atención Ciudadana

Cartelera

Prebases Tianguis Digital

¿Cómo tramitar la Llave CDMX?

Para poder obtenerla es necesario ingresar al portal Sistema Llave CDMX dando clic aquí. Una vez dentro de él, deberás proporcionar tu CURP, datos personales, correo electrónico y crear una contraseña.

Posteriormente al final del formulario, se te preguntará si deseas verificar tu cuenta, paso que no es obligatorio, pero el proceso te pedirán validar la cuenta, lo cual ayudará a corroborar tu identidad. Se te preguntará casi al finalizar: “¿Deseas solicitar la verificación de tu cuenta?”, con las opciones "Sí y No". Al seleccionar “si”, deberás enviar una foto de una identificación oficial, el pdf de un comprobante de domicilio, no mayor a tres meses y una fotografía de tu cara.

SIGUE LEYENDO...

SAT: ¿Cómo obtener un descuento de hasta 100% en multas fiscales?

¿Vas a pagar la luz o el teléfono? En estos lugares no cobran comisión

Mi Beca para Empezar: ¿Cuándo es el primer depósito con los nuevos montos para estudiantes?