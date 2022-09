Xyoli Pérez-Campos: "Sismo en 19 de septiembre es una brutal coincidencia"

La tarde de este lunes 19 de septiembre, México volvió a sufrir un sismo que sacudió a varios estados de la República Mexicana. En esta ocasión, el epicentro fue al sur de Coalcoman, en Michoacán, con una magnitud de 7.7 grados en la escala de Richter, esto de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN)

En entrevista para Referente con Javier Solórzano, la investigadora del departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Xyoli Pérez-Campos señaló que el movimiento telúrico de este lunes es una "brutal coincidencia y no hay ninguna razón física que diga que los sismos se presentarán en un día específico del año"

"Se presentan en el momento en que les toca", indicó la experta.

Sismo de 19 de septiembre en México Foto: Especial

Otros sismos en la misma fecha

A través de la señal de Heraldo Media Group, indicó que en México existen otras coincidencias porque no han sido tan llamativas y no han causado daños como se han tenido como en 1985 o 2017, como lo fue la fecha de 9 de diciembre de 1901, en que se registró un sismo de 7 grados en el Golfo de California, y en el mismo día, pero del año 2012 ocurre en Chiapas con la misma magnitud.

La especialista se dijo asombrada por los tres sismos que han ocurrido el 19 de septiembre; sin embargo, este tipo de fenómenos también ha ocurrido en otras partes del mundo, donde tienen su origen en una fecha calendario similar.

Ante las lluvias y tormentas tropicales que han pasado por el territorio mexicano, Pérez-Campos destacó que el clima no afecta a este tipo de fenómenos, puesto que ocurren a grandes profundidades, como lo fue el de 2017 que tuvo una profundidad de 57 kilómetros y lo que suceda en la atmósfera quizá tenga una incidencia sobre los primeros metros del subsuelo de tal forma que no es capaz de afectar el comportamiento de las placas tectónicas y, por lo tanto, no adelante ni previene estos terremotos.

Recordó que los sismos no se clasifican como movimientos oscilatorios o trepidatorios, sino que estos dos términos se acuñaron para describir lo que se sentía en un lugar en específico, pero en realidad todos los sismos producen movimientos verticales y horizontales, pero todos los sismos producen ambos movimientos.

