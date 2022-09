Hidalgo acumula 2 casos activos y 7 probables de viruela del mono

La titular de la Secretaría de Salud estatal (SSH), Marìa Zorayda Robles, informó que hasta el momento en la entidad se han registrado dos casos de viruela del mono en la entidad y siete padecimientos probables en el territorio estatal.

La funcionaria estatal explicó que los siete casos sospechosos han presentado síntomas similares a la enfermedad, por lo que se están realizando las pruebas correspondientes ante el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (Indre).

De acuerdo con la representante de la SSH, las personas contagiadas de la viruela símica se encuentran fuera de peligro, por lo que especificó que no se han registrado condiciones de riesgo para la población, aunque enfatizó en la importancia de mantener las medidas de bioseguridad como el uso permanente de cubrebocas, lavado de manos y distanciamiento social.

Agregó que no existe el riesgo de que esta enfermedad se convierta en un problema pandémico como sucedió con el Covid-19, no obstante, reiteró que no se deben relajar las medidas de bioseguridad, ante las condiciones de incremento de propagación de infecciones que se presenten en el estado.

Asimismo, expresó que cualquier persona que presente síntomas relacionados con la enfermedad deben acudir a los centros de salud correspondientes para que reciban la atención médica de forma inmediata y evitar complicaciones derivadas de la enfermedad.

Recomiendan acudir a centros de salud ante cualquier síntomas relacionado a la enfermedad

De la misma manera, indicó que los casos activos de Covid-19 se mantienen a la baja, por lo que se mantiene en los niveles más bajos de padecimientos desde que inició la contingencia sanitaria en marzo de 2020.

Zorayda Robles precisó que hasta el momento no se ha permitido el relajamiento de las medidas de bioseguridad, por lo que a diferencia de otras entidades, en Hidalgo deberá continuar el uso de cubrebocas como un mecanismo de prevención para la población más vulnerable de la entidad.

