Alfa González encabezó ceremonia del 212 aniversario del Grito de Independencia en Tlalpan

La alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes encabezó el tradicional grito de independencia en el Salón de Cabildos del edificio de la demarcación, donde estuvo acompañada de las y los integrantes de su gabinete, así como de quienes forman parte del Concejo.

En representación de la jefa de gobierno asistió la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Saracíbar y desde el balcón del histórico edificio que se localiza en el centro de Tlalpan, la alcaldesa exclamó la arenga del Grito de Independencia:

¡Mexicanas y mexicanos:

¡Viva la Independencia Nacional¡

¡Vivan las mujeres y los hombres que nos dieron patria y libertad¡

¡Viva Hidalgo¡

¡Viva Josefa Ortíz de Domínguez¡

¡Viva Morelos¡

¡Viva Allende¡

¡Viva Leona Vicario¡

¡Viva Aldama¡

¡Viva Guerrero¡

¡Viva la Alianza entre el Pueblo de México¡

¡Viva la Diversidad y la Inclusión¡

¡Vivan los Pueblos Originarios de Tlalpan¡

¡Viva Tlalpan¡

¡Viva México¡

¡Viva México¡

¡Viva México¡

En la Ceremonia de 212 Aniversario del Grito de Independencia participó la Escolta con Bandera y la Banda de Guerra pertenecientes al 59º. Batallón de Infantería con sede en el Campo Militar No.1-C “Héroes de Chapultepec”, Tlalpan.

Tras este acto y ante el júbilo de los cientos de vecinas, vecinos y visitantes al centro de esta alcaldía, se realizó un espectáculo de luces tricolores con el juego de 75 drones.

Antes, la gobernante de Tlalpan realizó la simbólica liberación de presos, para recordar aquél inicio del Movimiento de Independencia en que Miguel Hidalgo y Costilla liberó a quienes estaban privados de su libertad invitándolos a unirse a esa lucha libertaria.

En las instalaciones de los Juzgados Cívicos 2 y 3, ubicados en calle Mariano Matamoros s/n, Col. La Joya de esta demarcación, González Magallanes liberó a 10 infractores, quienes cometieron delitos menores conforme a las leyes y normas que así lo permitieron.

Por la mañana, en la explanada de la alcaldía, adornada con símbolos patrios de color verde, blanco y rojo, luego de dos años de haberse suspendido esta ceremonia por la pandemia de Covid-19, la mandataria inició la Conmemoración de la Independencia de México con la ceremonia cívica de izamiento de bandera y por la tarde, el arrío respectivo.

Asimismo, como parte del festejo de la Noche Mexicana Tlalpan, en el transcurso del día, se contó con una variedad artística, desde música clásica, hasta banda sinaloense. Se presentaron la Camerata Infantil y Juvenil de Tlalpan, la orquesta La Típica, el Ballet Folclórico, el Mariachi del Divo Alma de Juárez y Toño Lizárraga, ex integrante de la Original Banda El Limón.



Los 25 músicos que integran la Camerata y su directora Lizzi Ceniceros interpretaron un repertorio en donde rindieron homenaje a temas emblemáticos de la música mexicana como Sonoralia Zacatecana, Tríptico Mexicano, Mi Ciudad, México en la Piel, Danzón 2, el Huapango de Moncayo y Bésame Mucho.

Toño Lizárraga puso a bailar a los presentes con canciones como Me Pegó la gana, El Amor es una Ilusión, Vuelvo a Nacer y No me dolió.

En el tema de seguridad pública, es de señalar que hasta el momento el operativo especial de Fiestas Patrias registra saldo blanco, tras el despliegue de la policía auxiliar, cierres parciales y totales de vialidades, lo que ha garantizado el libre acceso de las personas en el centro de Tlalpan.

