El virus de Covid-19 seguirá entre nosotros y hay que tomar medidas, advierte investigador de la UNAM

El director de la OMS, Tedros Ghebreyesus señaló que el mundo está cerca de acabar con la pandemia de Covid-19. Y sobre esas declaraciones habló Alejandro Sánchez, Investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM.

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, el académico dijo que es cierto que los casos de contagios van a la baja y también hay decenso en la mortalidad, "pero es necesario que se entienda que el virus va a seguir por ahí y es bastante problemático".

Alejandro Sánchez recordó que todos debemos seguir cuidándonos, porque en el mundo más del 30 por ciento de las personas no tienen ni una vacuna y pueden ser un elemento en contra. "Las personas que aún no tienen vacuna, son un lugar ideal para que el virus se siga modificando y fortaleciendo", explicó.

Es necesario seguir usando el cubrebocas

FOTO: Archivo

Además, el investigador de la UNAM recordó que el cubrebocas puede ser la medida de seguridad pasiva más importante. Entre otras medidas que se deben mantener es reforzar la cultura del aire, para que los lugares tengan mejor ventilación y filtración del mismo.

También pidió a las personas que se sienten mal o que tienen algún síntoma de contagio, que no salgan a trabajar, que no salgan a restaurantes y que no expongan a la gente.

"El cubrebocas no se debe usar en todos lados, pero es indispensable saber en dónde sí se debe usar, como en el transporte público, oficinas y lugares cerrados"

Por último, aseguró que "la vacunación baja muchísimo la incidencia de casos de mortalidad, especialmente en personas que tiene enfermedades autoinmunes".

