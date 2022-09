Pfizer México: "No tiene sentido la innovación sino llega a los pacientes"

María Constanza Losada, presidenta y directora general de Pfizer México, señaló que “no tiene sentido traer innovación y salud si esta no llega a los pacientes”, esto al referirse a la falta de medicamentos en el país.

Al participar en el panel llamado "¿Viene el boom del sector salud?" del Foro Expansión Summit, expuso que la farmacéutica ha sido reconocida por avanzar del onceavo lugar en el que estaba en 2018 al cuarto sitio en el ranking de acceso a medicamentos, lo que representa un esfuerzo para lograr que los medicamentos lleguen a los pacientes.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre los 24 millones de recetas no surtidas por el sistema de salud mexicano, indicó que es un tema de acceso, pero también un tema de distribución, “es un tema complejo para robustecer la cadena de distribución, un ejemplo fue la campaña de vacunación de Covid-19 la cual tuvo un 99.9 por ciento efectiva”.

Vacunación en México ha avanzado Foto: Especial

Dijo que Pfizer en México tiene varios programas de distribución de medicamentos gratuitos junto con asociaciones civiles, a través de los cuales hacen llegar a poblaciones marginadas anticonceptivos e incluso programas anti oncológicos.

Pero el desabasto, dijo, debe ser abordado de manera multidisciplinaria y con el apoyo entre la Iniciativa Privada y sector gobierno.

Cambios en el sector salud

Más allá, Héctor Valle presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) reveló que en lo que va de este sexenio en México ha habido 18 cambios mayores al Sistema de Salud, “cambios que han generado problemas en la distribución de medicamentos por la estructura del sistema de salud”.

Explicó que la solución es de “altísima complejidad porque no hay una sola persona que pudiera resolver los problemas de forma coordinada”.

Al respecto, Patrick Devlin, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que como sistema hay una gran deuda con los pacientes, pues la falta de medicamentos olvida que no son recetas surtidas sino que ha olvidado a las personas.

Industria farmacéutica no se ha rezagado Foto: Especial

Planeación

El reto reconoció es que el gobierno y el Sector Privado no pueden realizar todo el proceso solos, antes debe haber planeación y claridad en las reglas de juego; "Las empresas no son mercenarias de la salud" dijo Devlyn, la falta de medicinas se debe a la falla en la planeación, pues se debe saber la demanda, si se cuenta o no con el permiso de importación, caducidad, etc, y esto es un año antes.

Dijo que la idea de migrar de una consolidación a partir de los distribuidores que tenían los registros sanitarios de los medicamentos a migrar a una negociación con los laboratorios, no era errónea lo malo es que se segregó a los distribuidores que son una pieza clave del eslabón.

