Mente Mujer: "Para aspirar hay que romper esquemas", asegura Constanza Losada, Ceo de Pfizer México

Al inicio de su carrera profesional, en un ascenso laboral, Constanza Losada fue cuestionada si pensaba tener más hijos.

“Hoy en día sería impensable preguntarle eso a una mujer. Recuerdo haber salido de la entrevista y pensé: seguramente a mi esposo no le preguntan eso previamente”, expuso.

Hoy Constanza Losada, de nacionalidad argentina, es la presidenta y directora general de Pfizer, en México.

En aquel momento, ya era mamá de dos hijos, confesó en una plática con Mente Mujer.

“(Tras el suceso) Me doy cuenta de cómo hemos avanzado las mujeres, aún queda mucho por seguir avanzando para lograr esta equidad en el mundo laboral”, enfatizó.

Antes de llegar a ser la líder de la compañía que tiene siete décadas en nuestro país, Losada ocupó durante más de 12 años diversos cargos directivos a nivel nacional, regional y global en la compañía. Es Contadora Pública Certificada (CPA) por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

JUGABA A LA OFICINA

Constanza Losada tuvo desde su hogar, donde convivió con cinco hermanos, un ejemplo a seguir: el de su madre profesionista. La directiva, quien hoy tiene su oficina en Bosques de las Lomas, recordó que de pequeña jugaba a la oficina, siguiendo el ejemplo de su madre. “Siempre insisto en que una no puede aspirar lo que no ve. Tuve la suerte desde que me crie, desde pequeña; ver a mi madre tener una vida plena personal, pero a su vez una vida profesional exitosa, eso me hizo plantear con naturalidad que también podía elegir lo que quisiera ser con mi vida”, reconoció.

Pero también influye en el balance el apoyo de su pareja sentimental. “Mi esposo me ha apoyado durante toda mi carrera profesional. Un claro ejemplo es que ahora nos hemos mudado a México para tener este rol”, expuso.

Actualmente, la ejecutiva que manejó las finanzas de Pfizer en Latinoamérica, consideró como un propósito apoyar a las mujeres que la rodean, para que puedan crecer.

Argumenta que los líderes y las compañías tienen una gran responsabilidad en generar las políticas que permitan equidad, tanto para el hombre como para la mujer.

Losada, la única en reuniones de trabajo con puros varones en su empresa, mandó un mensaje a las futuras generaciones.

“Sueñen en grande, consideren dónde quieren llegar. No piensen que en su vida hay que elegir entre tener una vida personal plena y una profesional”.



“Me ofrecieron la oportunidad de encabezar la oficina en México, un honor por ser la primera, y me da visibilidad a posiciones de liderazgo para mujeres”. Constanza Losada. CEO DE PFIZER MÉXICO.



UNA CARRERA DESTACADA

Líder de finanzas para mercados de Pfizer en Latam, África y Asia.



Encabezó la presidencia y dir. gral. interina: Centroamérica y El Caribe (CAC).

Al comienzo de su vida profesional era la única mujer en su carrera.

Quiere que avance la equidad de género en lo laboral.

En Pfizer México, la mitad de las mujeres con puestos clave.

En su empresa hay licencia por maternidad (mujer y hombre).

Asegura que las ellas deben pedir ayuda para crecer.

La farmacéutica cumplió 70 años de actividades en México.

Por José Manuel Arteaga

PAL