Mazamitla suspende los festejos por la violencia; el gobierno del estado desaprueba la decisión

El gobierno de Jalisco desaprobó la cancelación de las actividades conmemorativas de las Fiestas Patrias en el municipio de Mazamitla y calificó conocer y a decisión unilateral tomada por la administración municipal.

Así lo informó a través de un comunicado en donde señala que no se tuvo consenso con las autoridades estatales.

"Esta decisión es una atribución de las autoridades municipales y fue tomada de forma unilateral al seno del ayuntamiento, en ningún momento fue consensuada con autoridades estatales, ni con la mesa de seguridad cuyos canales de comunicación se mantienen permanentemente abiertos".

Pese al descontento, también se aclaró que se apoyará con presencia de los cuerpos de seguridad estatal y federal para resguardar la seguridad de los habitantes y visitantes de Mazamitla.

Añaden que las actividades y servicios turísticos seguirán como es habitual y las reservas que se tienen se respetaran.

"El que no haya eventos cívicos no significa que no habrá actividad. En Mazamitla ya existe reservaciones hechas con antelación, hay eventos en restaurantes y bares por lo que la cobertura en la región está garantizada como ya se había dispuesto".