López Obrador descarta que él y Antony Blinken hablaran de sanciones o aranceles

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken y la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, no se habló de sanciones o aranceles por la política energética de México.

Afirmó que los funcionarios estadounidenses fueron respetuosos de la soberanía de México, “con mucho interés de seguir manteniendo buenas relaciones con nosotros”. Dijo que le compartieron un saludo que le envió el presidente Joe Biden. “Fue buena conversación”, aclaró.

Se le preguntó si le expuso a Blinken que México consideraba que era un tema político las consultas en materia energética en el marco del T-MEC.

López Obrador dijo que le explicó su postura porque de las empresas estadounidenses solo tienen problemas con Calica.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, detalló que les expuso los proyectos energéticos de México (como el Plan Sonora para generar energía solar), la invitación para participar en la industria automotriz y autos eléctricos, además de que se abordó lo relacionado a migración

Comentó que aún no conoce los resultados del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) entre ambos países.

“Me llamó mucho la actitud propositiva, amistosa de la secretaria de Comercio, nada de que van castigar a México por su política energética, lo que nuestros adversarios quisieran y que se andan frotando las manos buscando que nos peleemos, pues no, no, ni siquiera se usó la palabra arancel o sanción, nada, nada, nada, porque no hay razón y estamos las partes de acuerdo con fortalecer nuestras relaciones, está creciendo mucho el comercio entre Estados Unidos y México, está creciendo mucho la inversión”, apuntó.