Claudia Sheinbaum asegura que gobiernos de izquierda no son corruptos

Con el panel virtual “Sostenibilidad en la capital”, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el segundo día de actividades del evento Expansión Summit 2022, organizado por Grupo Expansión, donde afirmó que los gobiernos de izquierda no son corruptos y su administración representa un cambio de régimen que en el pasado reciente se caracterizó por la corrupción, el fraude y el beneficio de unos cuántos.

“Los gobiernos de izquierda no son corruptos, así de sencillo; entonces, el pasado reciente, pues es el pasado de la corrupción, de la frivolidad (…) de los fraudes que se hacían a la ciudadanía; entonces ese pasado no lo queremos, lo que queremos es un gobierno que atienda a la ciudadanía y que no esté vinculado con grupos de poder que al final lo único que hicieron, fue despojar a la ciudadanía de sus derechos”, expresó en su participación virtual.

Agregó que quien gobernó en el pasado reciente no tenía nada que ver con los principios de austeridad y honestidad.

La mandataria capitalina señaló que durante muchos años se ha luchado en contra de una nación y una ciudad de privilegios, con el fin de que todos y todas las personas tengan acceso a derechos como la Educación, la Salud, a una vida digna y a un empleo bien remunerado.

En la medida que lo anterior ocurra en nuestras sociedades, dijo, habrá una sociedad más libre y democrática, donde todos accedan al bienestar y disminuyan las grandes desigualdades en el país.

La jefa de Gobierno consideró que para gobernar la ciudad se requiere de sensibilidad social y negociación para poder atender las demandas de la ciudadanía.

Atención a las causas

“No se puede gobernar la ciudad con autoritarismo, no se puede gobernar la ciudad sin conocer su historia, su historia de lucha social que ha conquistado muchísimos derechos (...) Pensar que la ciudad se puede gobernar con frivolidad, con corrupción, con autoritarismo, pues está uno muy equivocado”, advirtió.

Añadió que para gobernar también se requiere definición en el tema de seguridad, cuyas acciones revisa permanentemente su gobierno, entre ellas la Atención a las causas –como parte de la Estrategia de Seguridad- con programas como “Jóvenes Unen al Barrio” y otros, que han contribuido a disminuir en más del 50 por ciento la delincuencia.

En específico, señaló la declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México, la creación del Banco de ADN, el Registro de Agresores Sexuales, la Ley Olimpia, la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, y la creación de más 700 kilómetros de Senderos Seguros.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo destacó la recuperación económica de la capital, que ha restaurado todos los empleos formales perdidos durante la pandemia y tiene el primer lugar en Inversión Extranjera Directa (IED) en el país.

“Lo más importante para nosotros es la recuperación de la economía popular (...), que se pueda tener acceso a empleos dignos, a empleos bien remunerados y que siga creciendo la inversión y, al mismo tiempo, los apoyos sociales que damos desde el Gobierno federal y el Gobierno de la Ciudad”, expresó.

En materia de movilidad, precisó que su administración ha invertido cerca de 75 mil millones de pesos en transporte público. En ese sentido, enfatizó la construcción de Trolebús Elevado, la ampliación de la red del Metrobús, 200 kilómetros de ciclovías y tres proyectos del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro: la Modernización de la Nueva Línea 1, la ampliación y reforzamiento integral de la Línea 12 y Metro-Energía paras las líneas 1, 2 y 3.

“Es como si estuviéramos electrificando nuevamente una ciudad como Villahermosa, una ciudad como Manzanillo, de ese tamaño es el proyecto que estamos haciendo con Comisión Federal de Electricidad, pagado con recursos del Gobierno de la Ciudad”, explicó en torno al último proyecto.

Durante el panel, la Jefa de Gobierno también abordó temas de recuperación de áreas verdes y espacios públicos, medio ambiente y turismo, que para el segundo semestre del año tendrá una mayor recuperación con eventos como Fórmula 1 y Día de Muertos.

