Edwin "N" intentó asfixiar a su exnovia Astrid; jueza lo libera porque "solo quería ocasionarle una lesión"

Mérida, Yucatá. La jueza de control Elsy del Carmen Villanueva Segura se negó a determinar la vinculación a proceso de Edwin "N" por el delito de feminicidio en grado de tentativa, a pesar de que intentó asesinar a Astrid “N” en dos ocasiones. Sólo lo acusó por lesiones, así que el peligroso sujeto continuará en libertad.

En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, la Fiscalía de Yucatán y la abogada de la víctima presentaron los elementos de prueba en contra de dicho individuo, en los que explicaron que la ahorcó con sus manos para intentar matarla cuando ella se negó a restablecer la relación de noviazgo.

El intento de feminicidio ocurrió el pasado 14 de abril en la vivienda de Astrid en Mérida, hasta donde llegó el sujeto para intentar asesinarla por la vía de ahorcamiento. Entre la pruebas está el reporte de la médico legista de la Fiscalía que constató los moretones en el cuello y en otras partes del cuerpo.

Sin embargo, la jueza del Juzgado Segundo de Control de Yucatán, Elsy del Carmen Villanueva Segura, no aplicó perspectiva de género en sus deliberaciones y consideró que Edwin A.L. no tuvo la intención de asesinarla, por lo que lo vinculó únicamente por lesiones.

Edwin trató de ahorcarla dos veces, asegura la joven.

Según la jueza, a pesar de que el sujeto la ahorcó en dos ocasiones, Astrid se encontraba tan alterada al momento de los hechos que su percepción de la realidad fue errónea, ya que “no hay indicios de que él tuviera intenciones de matarla, sino sólo de ocasionarle una lesión”.

Por si fuera poco, la defensa del sujeto argumentó que no había manera de que pudiera asesinarla, ya que, desde su óptica, Astrid es más alta que él y no había manera de poder someterla. Los abogados de igual manera indicaron que Edwin la soltó voluntariamente, porque en realidad no pretendía quitarle la vida.

Villanueva Segura tomó en cuenta esos argumentos y desestimó por completo los testimonios de la hermana de la víctima y la de un amigo, quienes narraron cómo durante la relación de noviazgo, Edwin ejerció violencia en su contra.

En su intervención, la jueza recalcó que Astrid estaba alterada por los hechos violentos y que por eso interpretó que Edwin quiso asesinarla, cuando en realidad sólo trató de agredirla. Por eso lo vinculó por el delito de lesiones y como medidas cautelares únicamente estableció que no se acerque a la víctima y que no salga del territorio yucateco durante el tiempo que dure el proceso judicial.

Al terminar la audiencia, Astrid lamentó la postura de la juzgadora y recalcó que en el peor de los escenarios pensaba que su agresor sería vinculado a proceso por violencia familiar, pero jamás se imaginó que lo imputaran por un delito menor.

La joven recordó que en la noche del 14 de abril, Edwin llegó a su casa porque sabía que estaba sola y su propósito era asesinarla porque no quiso regresar con él. La tomó del cuello en dos ocasiones y la amenazó diciendo: “si de todas formas me voy a ir a la cárcel, mejor termino lo que empecé’.

El sujeto la soltó sólo porque ella juró por su madre y hermana que no lo denunciaría ante las autoridades. Ella está viva porque luchó en todo momento, mientras que su agresor seguirá libre.

Cabe mencionar que cuando Astrid dio a conocer su caso en redes sociales, otras mujeres también alzaron la voz para dar sus testimonio en contra de Edwin, a quien acusaron de acoso sexual, violencia y hasta violación.

Sigue leyendo:

"YO NO NACÍ QUEMADA, no es vanidad, es un derecho a reconstruirme": María Elena Ríos

Conmoción en Colombia: un hombre es detenido tras apuñalar a su hijo, esposa y suegra