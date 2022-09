Exfiscal de Nayarit acusado de narcotráfico busca dar revés a sentencia en EU

Alegando indebido proceso y deficiente defensa, el ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, acudirá a la corte de Nueva York el 1 de noviembre, para intentar reducir o dar revés a su sentencia de 20 años de prisión por narcotráfico y otros 5 de libertad supervisada.

Desde octubre de 2019, Veytia ha intentado apelar la sentencia y en los últimos dos años envió una serie de cartas al administrador del caso para pedirle audiencia, enlistando una serie de peticiones sobre las pruebas que se presentaron para enjuiciarlo.

Además el exfuncionario nayarita reclama el incumplimiento de la entrega de descubrimientos, es decir que la fiscalía norteamericana no tiene pruebas sobre su ingreso al país para conspirar y traficar drogas entre enero de 2013 y febrero de 2017.

Por ello se atreve a pedir los datos conservados del Gran Jurado en los que incluye las declaraciones de testigos en su contra, videos y otros datos que sirvieran para su sentencia, incluso alega que pudo haber sido obligado a declararse culpable.

"Busco pruebas de que usted y su oficina cumplieron con la orden del tribunal según la cual se suponía que debía divulgar el 6/5/2017, información de descubrimiento. Por la presente, pregunto si depositó en la corte su descubrimiento, (...) Si para el 30 de mayo de 2021, no me devuelven el descubrimiento; puedo considerar que su honor no existe y no hay sustancia para que el caso CR... sea un tema de controversia o, de otro modo, un caso de buena fe o una franquicia según los términos de la buena fe", aduce Veytia en otra carta del 10 de mayo de 2021.