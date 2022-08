Va la Ciudad de México contra las ambulancias patito; así las puedes identificar

Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México son capacitados para la revisión de ambulancias.

Desde el viernes pasado, en la sede de dicha Subsecretaría, personal de la Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA), que pertenece a la Secretaría de Salud (SEDESA); y la Secretaría de Movilidad capitalina explican cuál es la documentación y características de estos vehículos.

La Coordinadora de Servicios de Salud y de Cuidados Personales de la AGEPSA, Martha Cruz, explicó que el objetivo de la capacitación es otorgar las herramientas necesarias para la identificación de las ambulancias regulares e irregulares que circulan en la Ciudad de México.

Detalló que en el caso de las características de la unidad, una ambulancia debe contar con lámparas y torreta, rótulo de la institución, placa de circulación, número económico, vidrios que impidan visibilidad, entre otros elementos.

En este caso, existen cuatro tipos de ambulancias: Cuidados intensivos, Urgencias Avanzadas, Urgencias básicas y Traslado.

Buscan identificar las ambulancias regulares e irregulares. Foto: Especial

Se explicó que deben contra con un Dictamen Técnico, que es un documento que expide la Agencia de Protección Sanitaria a cada vehículo de uso como ambulancia, una vez que dicho vehículo y el personal que lo atiende cumplen con los requisitos que señala la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013 ¨Regulación de los servicios de salud. Atención Médica Prehospitalaria y demás normativa aplicable.

También con un holograma, que expide la Secretaría de Medio Ambiente local y debe estar en el parabrisas. Mientras que la Secretaría de Movilidad expide el alta vehicular: Placas, engomado y tarjeta de circulación, así como el permiso para la prestación del servicio.

¿Cómo saber que una ambulancia es irregular?

Una ambulancia es irregular cuando no se encuentra en un registro conjunto de ambulancias, no cuenta con un dictamen técnico de la AGEPSA, el folio del dictamen técnico no corresponde con el folio del holograma o el vehículo. Cuando tampoco posee el permiso de la Secretaría de Movilidad y no tiene la verificación ambiental.

Irma Dorantes, directora de transporte de carga y especializado de la Secretaría de Movilidad, informó que las placas iniciarán con las siglas AM, después tres dígitos y concluyen con terminación HP o HR; se estiman hasta mil juegos de láminas.

A la fecha se han regularizado 287 ambulancias de un posible parque vehicular total de 562 unidades en la capital del país.

En meses pasados, el Gobierno de la Ciudad de México comenzó con un proceso de regularización de las ambulancias, principalmente particulares, por lo que el próximo 22 de agosto es la fecha límite para someter las unidades a un dictamen para que puedan ofrecer sus servicios, de lo contrario saldrán de circulación.

