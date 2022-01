Lilly Téllez entregó la ambulancia que prometió al municipio de Ures, Sonora en 2020

La senadora Lilly Téllez publicó este viernes 31 de diciembre, en su cuenta de Twitter, fotografías de la entrega de la ambulancia, la cual, prometió en octubre de 2020 a habitantes del municipio de Ures, en el estado de Sonora.

En su cuenta de Twitter abrió un hilo , con seis publicaciones, en las cuales se ve la entrega de la ambulancia.

"La recepción de la ambulancia hoy en Pueblo de Álamos, Ures, Sonora, ¡muy felices a recibir el Año Nuevo!".

"Entregamos una ambulancia en Pueblo de Álamos, Ures, Sonora. Agradezco el esfuerzo de María Elena Moreno Durazo, Guillermo Vázquez Michel, Ambulancias Vitro, Roberto Sánchez García, Isabel Valadéz Arias, Gema Villegas Romo, Fernando Aburto Castellanos, Ramón Ramírez Quijada", dice uno de los tuits.

"Aquí feliz Alberto Castro Huguez, presidente del Pueblo de Álamos, al recibir la ambulancia a unas horas de que acabe el año"

"Agradezco a Jeffrey Jones por habernos ayudado a conseguir esta ambulancia en los Estados Unidos; está vieja pero funciona muy bien y la equipamos con lo que señala la ley para importarla a Sonora", concluyen sus publicaciones que acompañó con fotos.

En aquel octubre del 2020, Téllez recordó que años atrás, cuando recibió las llaves de la ciudad su abuelo le pidió que llevara una ambulancia a Ures y tiempo después, cuando este falleció, la deuda con él y con la ciudad quedó marcada en su memoria:



“No he podido traer la ambulancia porque durante mucho tiempo hablé con los presidentes de varias fundaciones y de la Cruz Roja pero me daban largas. Yo nunca le he quedado a deber a alguien, pero yo tengo una deuda con ustedes y con la memoria de mi abuelo y la voy a pagar. Les hablo como una hija de una familia de Ures: no será sólo una ambulancia la que traiga cuando llegue al Senado”, señaló en aquella ocasión.

