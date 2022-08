Familiares de joven que murió tras detención policial atan al secretario de Gobierno de Huimilpan

Este mediodía, en la cabecera municipal de Huimilpan se manifestaron un aproximado de 50 ciudadanos, junto con familiares y representantes legales de Daniel Franco, hombre detenido por policías municipales quien murió después de ser puesto en libertad por autoridades locales.

Los manifestantes ataron de manos al secretario de gobierno del municipio de Huimilpan, Juan Alberto Nava, para posteriormente, hacerlo caminar por la cabecera municipal, a modo de exigencia para que las autoridades locales, presentaran a los elementos policiales, supuestamente involucrados en la muerte de Daniel Franco.

El 21 de julio se inició la carpeta de investigación por parte de los familiares de Daniel Franco, quienes, en su momento, denunciaron agresiones físicas, señalando y acusando a los policías municipales de Huimilpan.

Luego de que Daniel Franco fue trasladado al Hospital General, falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico, siendo confirmado por el peritaje de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro (DDHQ), Javier Rascado, informó que la autoridad municipal contaba con seis meses para dar por concluidas sus investigaciones y así poder emitir una resolución.

El 23 de julio, el alcalde de Huimilpan, Juan Guzmán, informó a través de un comunicado, que los elementos involucrados fueron cesados por decisión del Órgano de Control Interno Municipal.

Javier Rascado informó que la autoridad municipal contaba con seis meses para dar por concluidas sus investigaciones. Foto: Especial

Para el 29 de julio, la Fiscalía General del Estado, otorgó un plazo de 24 horas, para que el presidente municipal de Huimilpan, Juan Guzmán, presentará a los policías municipales señalados como los responsables de la muerte de Daniel Franco, cosa que no sucedió.

Cerca de la 1:00 de la tarde de este martes, los representantes legales de la familia de Daniel Franco, se pronunciaron al respecto, pidiendo y exigiendo a las autoridades locales la presentación del elemento acusado, junto con el director de la corporación, ya que se señala que huyeron para así evadirse de la justicia.

Fue el mismo secretario de gobierno, Juan Alberto Nava, quien atendió a los inconformes, argumentado en ese momento, que se trabajaba de manera coordinada con la FGE, aportando datos a la investigación. Los ánimos subieron de tono, atando al funcionario de manos, para después de pasearlo por las calles de la cabecera municipal, momentos después fue liberado, comprometiéndose a reunirse junto con el alcalde Juan Guzmán, el miércoles 10 de agosto a las 4:00 de la tarde en la Plaza principal.

Horas después de estos lamentables hechos, el presidente municipal de Huimilpan, Juan Guzmán, emitió nuevamente un mensaje a través de sus redes sociales, acusando a 4 o 5 personas quienes son los que tratan de desestabilizar su administración: “Se los digo directamente, hoy tu has infringido la ley, tú has lastimado la ley y no puedes ir más allá y la ley es fehaciente, fuerte y de facto. Así que gente de Huimilpan, ustedes me eligieron y ustedes, los que ustedes consideren 20,30,40, 50, 100, el día de mañana estas gentes, tendrán que pagar por sus actos”.

