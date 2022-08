Abogado Ernesto Cipriano desaparece en Veracruz; familiares ligan caso a su profesión

Su novia consideró que el hecho podría estar relacionado con su trabajo Especial

El abogado Ernesto Cipriano González fue reportado como desaparecido desde el pasado 4 de agosto en la ciudad de Xalapa, la capital de Veracruz, y hasta la fecha no ha sido localizado.

Lo último que dio a conocer a sus familiares aquel día fue que entraría a una reunión de trabajo en la zona de la unidad habitacional Las Fuentes, ubicada en la zona sur de Xalapa.

Después de eso, se perdió toda comunicación con su vehículo y él, un Chevrolet-Onix, color negro, modelo 2021, tampoco ha sido encontrado.

Su pareja sentimental Yarlen Utrera Valdez y su madre Silvia Gisela González González dieron conferencia de prensa en el centro de esta ciudad para difundir el caso en busca de información que contribuya a su localización.

Ambas dijeron desconocer el motivo o alguna pista sobre la desaparición de Ernesto, una persona que describieron como tranquila, sin vicios, dedicada a su carrera profesional.

Sin embargo, su novia consideró que el hecho podría estar relacionado con su trabajo, aunque el abogado nunca haya revelado si había recibido alguna amenaza o si había sido víctima de alguna agresión.

El abogado desaparecido desde el pasado 4 de agosto. Foto: Especial

“Perdí comunicación con él, pero antes me mandó un audio y estaba bastante relajado, iba tranquilo, no se escuchaba nervioso y media hora después perdemos comunicación con él. En el mensaje me decía que iba a entrar a reunión y que saliendo me mandaba mensaje para comer juntos, pero ya no recibí respuesta de él, pensé que la reunión se había alargado y posteriormente ya no le llegan los mensajes”, detalló.