Toma gobierno de Nayarit mando de la seguridad en el municipio de Tuxpan

Mediante un comunicado, el gobierno de Nayarit confirmó que asumió el mando de la seguridad del municipio de Tuxpan, debido a los índices de inseguridad en esa localidad, de la que no ofreció estadísticas o detalles.

"En cumplimiento a lo acordado por las y los integrantes de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad, a partir de esta fecha, con base en las facultades que le otorga la Constitución al gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero al momento de asumir el cargo y como responsable del cuidado de sus representados, es que la seguridad del municipio de Tuxpan quedará a su cargo a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta decisión se toma con base en los índices de inseguridad que en las últimas semanas se ven reflejados en el diario seguimiento y evaluación del municipio.", precisó.

Por su parte el alcalde, José Luis Tovar Ruvalcaba indicó a esta reportera que el operativo es rutinario para reforzar la seguridad en el municipio que gobierna; ellos mientras está de visita en Los Ángeles, California, Estados Unidos, dónde se está llevando a cabo la Feria Nayarit en California 2022, un evento anual organizado por la clubes de nayaritas migrados aquel país, y en el que las autoridades llevan productos o servicios.

"Fue un operativo, gobierno del Estado está ahí, reforzando nada más seguridad, andan haciendo su rutina normal! yo ando acá en California en la feria, nos invitaron, ahorita vamos a la fiesta de la FENINE, se nos hizo un poco tarde porque fuimos a saludar a unas personas que nos apoyaron con el dinero para el asilo", dijo el alcalde de Movimiento Ciudadano.

"Pero hicieron una tormenta en un vaso de agua, no es para tanto, este lunes o martes ya estoy de regreso trabajando, nada más termino acá con los eventos y listos; pero ya ves, muchos comentarios de gente amarillista que a la mejor no me quiere, pero bueno, nosotros estamos trabajando y tranquilos", declaró.

Finalmente el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro (Morena), refirió el marco legal en el que se llevó a cabo el acuerdo de asumir la seguridad del municipio, a partir de la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad Estatal.

"Esta decisión fue tomada en uso de las facultades conferidas por el artículo 115, fracc. III y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 2, 7 fracc. II y X y 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; artículo 69, fracc. I y XXIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y artículos 11 y 40-B, fracc. I y XXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.", citó en sus redes sociales.

