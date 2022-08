“La deja como ya sabe que me gusta”: la historia detrás de la narcoestética en las novias de los sicarios

“Buchonas” es el término como suelen llamarse a aquellas mujeres que tienen una figura de su cuerpo con forma de “reloj de arena”; es decir, con el busto y las caderas grandes con una cintura reducida. Además, con ese mismo mote, se les conoce a las novias de los narcotraficantes, quienes les pagan las intervenciones quirúrgicas.

Sinaloa es cuna del que fuera por muchos años el cártel del narco más poderoso y peligroso del país, la organización liderada por el “Chapo” Guzmán Loera y el “Mayo” Zambada. Ahí son varias las mujeres que acuden a las clínicas para que les practiquen cirugías plásticas.

Al respecto, la doctora Rafaela Martínez, quien preside una clínica estética en Culiacán, asegura estar saturada de reservaciones de clientes potenciales que buscan quedar dentro del círculo conocido como “narcoestética” al que pertenecen las llamadas buchonas, dijo la cirujana para la BBC.

Como "buchonas" son conocidas las novias de los narcos. Foto: Especial

Aunado a las cirugías estéticas, las buchonas complementan su silueta hiperfeminizada al usar varios artículos llamativos y de marca, entre ropa y bolsos de diseñador, relojes, joyería y otros objetos que las doten de “presencia”.

Al consultorio de la doctora Rafaela Martínez generalmente llegan mujeres de entre 30 y 40 años de edad; sin embargo, la galena dice que ha aumentado el interés de adolescentes, incluso menores de edad que llegan para conocer el proceso.

Algunas de las clientas de la doctora van acompañadas por sus mamás o amigas (en varios casos para estar a la moda) y otras más llegan junto con hombres, o bien solas. "Muchas veces vienen con un novio que paga por la cirugía. Tengo varios caballeros que me llaman y me dicen: 'Oiga, doctora, le voy a enviar a una chica para que la opere'".

"Un hombre me llamó y me dijo: 'Va a llegar fulanita. Me la pela. Y lo hace así como ya sabe que me gusta. No le vaya a hacer caso a ella, que para eso le pagué'", dice Martínez.