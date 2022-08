Desde comprar ropa y ser chofer: Así inició “La Reina del Pacífico” en el crimen organizado

Sandra Ávila Beltrán dejó el anonimato y ahora es una persona activa en las redes sociales, siete años después de haber quedado absuelta de los delitos ligados al narcotráfico. Aunque la propia “Reina del Pacífico” asegura que se le imputaron cargos falsos, reconoció que estuvo ligada con personas asociadas con el crimen organizado desde que era una niña.

“La Reina del Pacífico” aseguró que toda su vida con su círculo familiar y de amigos se desarrolló en su natal Sinaloa donde era conocida por mucha gente, entre ellos las primeras personas con las comenzó su vida laboral justo cuando cumplió la mayoría de edad, indicó en entrevista para el canal de YouTube “Doble G”.

"Simplemente conoces gente que no te imaginaste que iban a llegar a ser personajes para unos buenos y para otros malos, depende de la posición en la que estés", externó Sandra Ávila.

El primer empleo de “La Reina del Pacífico”

La sinaloense señaló que al conocer a mucha gente desde niña como los amigos de su padres, ella siguió en contacto con ellos, hasta que cumplió 18 años donde le dieron su primer empleo.

“Cuando yo ya tengo mi mayoría de edad, seguía frecuentándolos. Algunos me pedían el favor de que ‘oye hazme estos depósitos en el banco, o llévame a tal parte, o ve y comprame ropa’, cosas así”, aseguró Ávila Beltrán.

No obstante, la joven Sandra Ávila aseguró que en sus primeras encomiendas no percibía ningún sueldo estable, “pues no tenía un sueldo” sólo recibía lo que los amigos de sus padres le “regalaban” cosas o dinero, “simplemente me regalaban”.

-Y ¿ganaba muy bien?, se le preguntó, a lo que la mujer respondió asintiendo la cabeza al afirmar: “Muy bien”.

Sandra Ávila en su más reciente entrevista. Foto: YouTube

También contó que siempre le ha gustado el negocio de las bienes raíces, “siempre me ha gustado. Siempre que veo una tienda de decoración me meto a ver los muebles, me gusta mucho la decoración”, dijo.

"En Estados Unidos cuando tenía la oportunidad de incluso vivir allá, ese era uno de mis hobbies, ir al centro de Los Ángeles por Beverly Hills. Eran unos edificios enormes, cada piso es uno de tapetes, otro de espejos, otro de sillones, otro de lámparas, otro de telas, y ese era uno de mis pasatiempos favoritos”, resaltó la sinaloense.

¿Actualmente a qué se dedica Sandra Ávila?

Sandra Ávila indicó que cuando tuvo su problema con la justicia en 2007, dijo que había comprado un terreno para construir un desarrollo habitacional en Hermosillo, Sonora, pero su proyecto quedó truncado hasta la fecha.

“Todavía no me lo regresan, después de tener una orden del juez de que se me regresen todos mis bienes y derechos como ciudadana, PGR creo no les gusta cumplir o regresar”, aunque detalló que en el terreno se construyeron locales comerciales, situación que tendría que enfrentar una vez que logre recuperar su propiedad, dijo.

La sinaloense quedó absuelta hace siete años. Foto: YouTube

Aunque siempre tuvo la seguridad de que iba a salir de la prisión, aseguró que “fue muy triste” salir de la cárcel al enterarse que su mamá y su hijo se pondrían felices de verla de nuevo, pero ya no encontró a su madre, quien falleció.

Actualmente, aseguró que remodela casas tanto en Guadalajara como en Hermosillo, propiedades que quedaron en obra negra. Además dijo que se dedica a vender bienes inmuebles.

“Me ofrecen muchos terrenos en venta, vendo terrenos, rento casas, eso es ahorita mi pasatiempo, eso que me dedico y me encanta”, afirmó "La Reina del Pacífico".

RM