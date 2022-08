Reforma electoral: CIRT pide eliminar la veda y saturación de spots

El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, José Antonio García Herrera, se pronunció porque se realice una Reforma Electoral de fondo en materia de Comunicación Política, donde se elimine la sobre regulación de los medios electrónicos, la llamada Veda Electoral y la espotización, entre otros.

Al participar en el Foro 6 del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral: Comunicación, medios digitales y redes sociales, que organiza la Cámara de Diputados, el titular de la CIRT, indicó que la veda afecta la información de lo que hacen los gobernantes y la libertad de expresión que debe tener un país con democracia.

“Primero pediría la eliminación de la veda, no tiene razón de ser y está atentando contra las funciones de los funcionarios públicos y gobernantes que, uno de los principales objetivos que deben tener es informar a la población de lo que están haciendo o dejando de hacer”, dijo.

Indicó que existen demasiadas restricciones para ejercer el compromiso de informar y orientar a la población en materia electoral, “por todas las prohibiciones y restricciones que tenemos y que termina siendo censura”.

José Antonio García señaló que como medios de comunicación, la radio y televisión son los que más sobre regulación (Foto: Twitter/ @cirtmx)

García Herrera señaló que como medios de comunicación, la radio y televisión son los que más sobre regulación tienen en México. Propuso, por ello, eliminar, entre otras cosas, la prohibición de contratar publicidad en época de elecciones.

“Para poner un piso parejo, eliminemos la prohibición de que nos contraten también publicidad a la radio y la televisión que es una de las cosas en las que las redes sociales, los canales de radio y televisión restringidos, las OTT’S y los streaming gozan de toda la libertad ¿Por qué la radio y la televisión no?”, cuestionó.

Pidió, en este marco que, los legisladores en la discusión, establezcan los criterios de lo que es la información y cuándo es propaganda política, dando mayores facultades al Instituto Nacional Electoral, incluso para que tenga mayor control.

“¿Qué sí creo? El INE tiene que tener grandes facultades para controlar el gasto de los partidos políticos y de los candidatos para saber de dónde vienen los recursos y saber cómo van a asignar, y yo sería inclusive capaz de decir que el INE lo ejerza. Que el partido o el candidato diga (a la autoridad electoral) yo quiero spots en tal estación de radio. Contrátalos tú y págalos tú”, propuso.

Lo que dijo podría ayudar a que se verifique el gasto que realizan los institutos políticos en el periodo de los comicios.

Insistió en eliminar la saturación de spots los cuales no sirven, y de los que la Organización de Estados Americanos ya señaló que no sirve ya que son 10 anuncios seguidos en los que los actores políticos solo se atacan y no hay nada de constructivo.

El titular de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, confió en que en la intención de llevar a cabo una Reforma Electoral, tanto el a Presidente, Andrés Manuel López Obrador como los partidos de oposición concilien, “O sea, el tema es que no puede haber rigidez en alguna de las partes porque si no, no va haber, así de clarito”.

Entre otros datos, García Herrera resaltó que la radio y la televisión da servicio público a todo el país, con una cobertura del 100 por ciento del territorio nacional, de manera totalmente gratuita que beneficia a las clases vulnerables, que no tienen la posibilidad de tener un sistema de paga o internet.

