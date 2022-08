Niegan a “Va por México” espacio en el Palacio de San Lázaro para foros de la reforma electoral

La fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, acusó que le fueron negados a la coalición “Va por México” que interna con PAN y PRI, los espacios para realizar los foros alternos del parlamento abierto de la reforma electoral, cuya inauguración se programó para este viernes.

A través de una tarjeta informativa, la bancada que coordina Luis Espinosa Cházaro, señaló que este miércoles la Secretaría General de la Cámara de Diputados, les informó de la decisión de no facilitarles el Salón Protocolo del edificio “C” que solicitaron para realizar cuatro de los cinco foros que alistan sobre la reforma electoral, alternos a los que ya se realizan en el recinto legislativo organizado por Morena y aliados.

Les informaron que debido a que no han recibido la instrucción de autoridades superiores, les fue negado el uso de las instalaciones. Foto: Especio

Detallaron que la tarde de ayer sostuvieron una reunión con autoridades de la secretaría general que está a cargo de Graciela Paez y el área de eventos les ofreció disponer del Mezzanine Norte y posteriormente el Auditorio Sur, sin embargo, este miércoles les informaron que debido a que no han recibido la instrucción de autoridades superiores, les fue negado el uso de las instalaciones del recinto legislativo.

“Hoy nos dice que toda vez que no han recibido instrucción superior, no podremos hacer uso de las instalaciones. Reconocen el Parlamento Abierto organizado por Morena y aliados como el único espacio de discusión. No obstante lo anterior y a pesar de la negativa del oficialismo por contrastar ideas, atentando contra la libertad de expresión, los Foros de Va por México SÍ se llevarán a cabo”, advirtió la coordinación de la bancada del PRD.