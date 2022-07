¿Es viable una segunda vuelta de elecciones en México? Expertos responden

En la segunda sesión de los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, especialistas rechazaron la posibilidad de aplicar una segunda vuelta en comicios federales.

En la mesa denominada “Segunda vuelta en elección de titulares de los poderes ejecutivos y legislativos”, Javier Rosiles Salas, politólogo indicó que este mecanismo no pasa por su mejor momento en América Latina como se ve en Perú y Ecuador, además de que no es conveniente para las condiciones que vive Morena, el partido en el poder.

El también doctor en Estudios Sociales indicó que una segunda vuelta le podría dar el triunfo a la oposición, además de que resulta costoso y poco atractivo para los electores, quienes no estarían dispuestos a participar.

“Es más, para generar polémica yo diría que, sería quizás el único mecanismo con el que la oposición podría ganarle a Morena en el 2024. Obviamente estoy en contra de la segunda vuelta aplicada a México, no me parece que estén las condiciones planteadas, me parece que es un gasto innecesario”, expuso.