Adán Augusto López descarta haber escuchado planteamientos de Monreal para elegir al presidenciable

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo que no ha escuchado los planteamientos que el senador Ricardo Monreal ha hecho para elegir al candidato de Morena para ir en 2024 por la presidencia de la República, en el que pide piso parejo y que no sea la encuesta el método de elección.

“No los he escuchado, tiene mucho que no platico con él (Monreal)”, dijo el funcionario público.

Entrevistado antes de entrar a Palacio Nacional, este miércoles también rechazó que su ausencia en la reunión plenaria de los senadores de Morena fueran un desaire, y también negó que hay división en el partido.

- ¿No fue un desaire a Monreal? -se le preguntó.

“No, yo en mi caso las veces que he sido convocado, he asistido. No podía asistir porque tenía un compromiso familiar fuera de la ciudad y no llegué a tiempo”, contestó.