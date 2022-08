Luis Fernando Salazar: La gente de Coahuila nos pide acabar con la corrupción que dejó el PRI

En el marco de las elecciones de 2023, en las cuales Coahuila se jugará la gubernatura del estado, varios aspirantes ya han levantado la mano para cambiar el rumbo de este, por supuesto, los aliados de Morena ya enfilan a sus aspirantes para la gran contienda.

En entrevista con Sofía García para el programa República H, a través de la señal de radio de Heraldo Media Group, Luis Fernando Salazar, senador por Morena, aseguró que le gustaría ser coordinador de la defensa de la 4T, es decir, aspirante a la gubernatura.

Aunado a ello, destacó que lo que aclaman los habitantes del estado es acabar con la corrupción que ha imperado casi un siglo en la región, además de acabar con la enorme deuda que pesa sobre estos.

Si bien el tema de las elecciones es un tema importante, lo cierto es que en el estado impera el descontento por los mineros atrapados y de los cuales, se calcula, que en 10 meses podrán ser rescatados.

Ante ello, el aspirante destacó que se vive un ambiente sensible por esta situación y dijo que es necesario un nuevo modelo de desarrollo económico para tener un mejor panorama laboral.

“El ambiente en Coahuila es muy sensible, hay mucha sensibilidad, mucha solidaridad en torno a la desgracia que tristemente nos ocurre cada año y esto, lo único que nos ha venido demostrando, es que no podemos, en Coahuila, seguir apostado por un modelo económico anclado en la desigualdad. Aquí los mineros son los que tienen los salarios más bajos, muchas veces no tienen ni seguro social, de hecho, los 10 mineros que están atrapados, el día que fue el derrumbe, fue el día que fueron dados de alta en el Seguro, ellos carecen de seguridad, y la falta de condiciones de trabajo dignas, en este sentido creo tenemos que buscar en Coahuila un modelo de desarrollo económico y de bienestar social distinto, aprovechar los 100 kilómetros de frontera que tenemos de vecindad con la economía más grande del mundo”.