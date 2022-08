Guerra Sucia en México: Qué es y qué ocurrió durante esta etapa de la historia nacional

La mañana de este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en la Mañanera que dio indicaciones para que se permita el acceso a los archivos militares correspondientes a la etapa de la historia mexicana conocida como "Guerra Sucia", esto con el objetivo de no dejar oculto ante la sociedad ningún expediente referente a los crímenes cometidos durante este periodo de la historia de México.

El mandatario federal destacó ante los medios de comunicación la importancia de conocer la verdad sobre lo ocurrido en esta etapa histórica nacional para así evitar que se vuelvan a repetir sucesos similares, además de dar castigo a los implicados en este tipo de actos represivos y violatorios de los derechos humanos.

La "Guerra Sucia" (finales de la década de 1960 hasta finales de los años 80) fue un periodo en el que se implementaron desde el Estado mexicano un conjunto de medidas de represión militar y política encaminadas a disolver a los movimientos de oposición política y armada que representaban una amenaza para su viabilidad.

En México fue considerada por algunos expertos en el tema como una guerra "de baja intensidad" en comparación con los acontecimientos que otros países de América Latina experimentaban también en aquel momento, tales como Argentina y, algunos años después, Chile.

“Que no se repitan actos de autoritarismo": AMLO

Este periodo histórico es recordado como una etapa oscura para los derechos humanos. FOTO: Cuartoscuro

El presidente López Obrador enfatizó esta mañana que espera que no se vuelvan a repetir actos de autoritarismo ni represivos por parte del Estado mexicano: “Que no se repitan actos de autoritarismo, de intervención del Estado en contra de opositores, y que no haya desapariciones y se respeten los derechos humanos”, detalló el mandatario.

Con este objetivo, López Obrador informó que dio la autorización para que “se abran también (los expedientes), como se hace en la Secretaría de la Defensa Nacional, los archivos de la Secretaría de Marina”.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob. FOTO: Cuartoscuro

Esto permitirá la revisión los mismos por parte de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de los Hechos Ocurridos entre 1965 y 1990, periodo conocido como "Guerra Sucia".

Fue en junio pasado cuando el presidente encabezó la ceremonia en que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio acceso a sus archivos a los integrantes de la Comisión de la Verdad, víctimas y sobrevivientes.

La "Guerra Sucia" y los crímenes de Estado

La exigencia de justicia sigue vigente en la sociedad mexicana. FOTO: Cuartoscuro

El periodo conocido como "Guerra Sucia" dejó en México un número aún desconocido de muertos y desaparecidos; de acuerdo con las denuncias recibidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), relacionadas con crímenes de Estado durante las décadas de 1960 a 1980, la cifra asciende a 374.

No obstante, es posible que la cifra de víctimas sean mucho mayor, ya que tan solo el Comité Eureka tiene un registro de 557 expedientes de personas desaparecidas entre 1969 y 2001, de las cuales más de 530 corresponden a personas desaparecidas hasta la década de 1980.

Rosario Ibarra de Piedra fue una delas numerosas activistas que buscó durante años a su hijo desaparecido. FOTO: Cuartoscuro

Finalmente, en su conferencia mañanera López Obrador recalcó que no deben repetirse dichos "crímenes" y "masacres" como los ocurridos durante la "Guerra Sucia" e hizo un exhorto a "que se respeten los derechos humanos". Desde ahora puedo informar que se autoriza de que se abran también los archivos de la Secretaría de Marina", remató.

SIGUE LEYENDO:

AMLO ordena abrir archivos sobre crímenes en la Guerra Sucia: "No se oculta nada, hay transparencia"

Luis Echeverría: del desarrollo económico a la sombra del 68, el Halconazo y la Guerra Sucia

La Comisión de la Verdad en el cambio de régimen