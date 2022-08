FGR es quien debe llamar a declarar a Peña Nieto, "no lo tengo que decidir yo": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en la Mañanera que él no hará ningún llamado ni solicitud a Enrique Peña Nieto para que se presente a declarar en las investigaciones que tiene la Fiscalía General de la República (FGR).

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que será la FGR quien deberá seguir sus indagatorias y sus procedimientos.

"Eso lo tiene que decidir la Fiscalía, no lo tengo que decir yo, y no es mi fuerte la venganza, y no solo es el ex presidente Peña, es también el ex presidente Calderón, yo mismo he presentado denuncias en contra de Calderón o en contra de Fox, de Zedillo, de Salinas, alguna de ellas las presente cuando estaba en la oposición pero yo creo que están en los archivos", indicó.